El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Opta para el partido Real Madrid vs Olympique de Marsella

Uno de los platos fuertes de la jornada del martes, que abrirá la etapa de liguilla de la UEFA Champions League, será sin dudas el choque entre Real Madrid y Olympique Marsella en el Santiago Bernabéu.

El Merengue es el máximo ganador de la historia de la competencia con 15 copas, y si bien en la temporada pasada no les fue del todo bien en este certamen siempre son firmes candidatos al título. El arranque en LaLiga fue excelente y buscarán trasladar ese buen andar al plano continental para no sufrir como en la última campaña, donde tuvieron que jugar el playoff para meterse en octavos contra todo pronóstico.

Por su parte, el equipo dirigido por Roberto De Zerbi perdió su trono en los últimos meses: hasta la consagración del PSG en la última temporada, era el único equipo francés que había podido levantar la UEFA Champions League, con su campeonato en 1993. Para intentar dar batalla en esta primera etapa de la competencia, tendrán que hacer su estreno en condición de visitante y arrancar con el pie derecho parece difícil, aunque no imposible. Vienen de golear 4-0 al Lorient por la Ligue 1, lo que hace que se ilusionen con dar el primer gran batacazo de la etapa de liguilla.

El Real Madrid, el candidato de la supercomputadora de Opta

Real Madrid Press Conference - LaLiga EA Sports | AFP7/GettyImages

Con un contundente 67.1% de probabilidades, el Real Madrid se queda con el título de candidato a hacerse de este encuentro. El Olympique Marsella, por su parte, cuenta con solamente un 15.4% de posibilidades pronosticadas de dar el gran batacazo de la primera jornada de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League.

Estas cifras se basan principalmente en el análisis de las estadísticas de los partidos disputados hasta la fecha y los enfrentamientos directos entre ambos equipos.

