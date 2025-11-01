El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Opta para el partido Real Madrid vs Valencia

Un duelo de realidades opuestas en LaLiga. Este sábado 1 de noviembre, por la jornada 11 de LaLiga 2025/26, el Real Madrid recibirá al Valencia en el Estadio Santiago Bernabéu.

El conjunto Ché vive un buen momento; los de Carlos Corberán se ubican en el puesto 18 de la tabla, en plena zona de descenso, con apenas 9 puntos en diez partidos (dos victorias, tres empates y cinco derrotas).

El Valencia llega "tocado" tras caer en la jornada anterior 0-2 ante el Villarreal, y necesita sumar con urgencia para salir de la parte baja de la clasificación.

El Real Madrid, por su parte, atraviesa un presente inmejorable. El equipo de Xabi Alonso marcha como líder solitario de la competición con 27 puntos, además de que los jugadores merengues llegan con la moral alta tras imponerse 2-1 en el Clásico ante el Barcelona en la última fecha, con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Será un choque de estilos en el Bernabéu: un Valencia que probablemente apelará al orden defensivo para intentar rescatar un punto, frente a un Madrid que se apoya en la calidad técnica y el peso de sus individualidades.

Dos equipos con objetivos radicalmente distintos, pero con la misma necesidad de ganar para no perder de vista sus metas.

El Real Madrid, claro favorito en el pronóstico de la IA

En un partido que será correspondiente a la jornada 11 de LaLiga 2025/26, la Inteligencia Artificial Opta realizó su pronóstico y el resultado es contundente: el Real Madrid es el claro favorito a ganar con un 76.6% de probabilidades de éxito.

Por su parte, al Valencia se le otorga un 9.6% de chance, mientras que las opciones de que el partido finalice en un empate son del 13.9%.