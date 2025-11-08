El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Opta para el Rayo Vallecano vs Real Madrid

Este fin de semana se llevará a cabo la Jornada 12 de LaLiga. El Real Madrid buscará mantener su buen paso para mantenerse en la cima de la clasificación. Hasta ahora, el equipo blanco solamente ha perdido una vez, pero en su andar no existen los empates, en cambio sí ha logrado diez victorias para tener 30 puntos.

La mirada de Xabi Alonso y compañía está puesta en el Rayo Vallecano, que por ahora marcha en la décima posición de la tabla con 14 unidades, tras cuatro victorias, dos empates y cinco tropiezos. El partido está pactado para este domingo 9 de noviembre en el Estadio de Vallecas. Los Franjirrojos le han complicado las cosas a los merengues en los últimos años, ya que han sacado tres igualadas por 3-3, 1-1 y 0-0, aunque en el último choque sucumbieron 2-1 con tantos del francés Kylian Mbappé y el brasileño Vinícius Júnior, con Pedro Díaz descontando.



Durante la semana, el Real Madrid sufrió un duro golpe al caer 1-0 ante el Liverpool en Anfield, en una jornada más de la UEFA Champions League, pero con respecto al torneo local, golearon 4-0 al Valencia, de la mano de Mbappé (con doblete), el británico Jude Bellingham y Álvaro Carreras.

Por otro lado, el Rayo Vallecano también tuvo actividad internacional en la UEFA Conference League, logrando un importante triunfo 3-2 sobre el Lech Poznan de Polonia, siendo Isi Palazón, Jorge de Frutos y Álvaro García los autores de las anotaciones. Ya en LaLiga, La Franja fue vapuleada 4-0 por el Villarreal.



En su misión de pegarle al Rayo Vallecano de visita, Xabi Alonso seguirá sin contar con el defensa alemán Antonio Rüdiger, el lateral austriaco David Alaba, el capitán y defensa Dani Carvajal, el mediapunta argentino Franco Mastantuono y el pivote francés Aurélien Tchouaméni, este último se unió a la lista en la semana.

Según la Inteligencia Artificial, el Real Madrid se impondrá en Vallecas

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-RAYO VALLECANO | THOMAS COEX/GettyImages

De acuerdo con la súper computadora Opta, los merengues se harán con los tres puntos para mantenerse en la cima de la clasificación y sacar aún más ventaja a sus perseguidores. Según los datos de la IA, los madridistas tienen un 61.2% de probabilidades de salir airosos, mientras el Rayo Vallecano apenas alcanza el 18% de viabilidad y el empate aparece con un 20.8%.