El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el Chivas vs Cruz Azul en la jornada 7 del Apertura 2025

Chivas de Guadalajara y Cruz Azul protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado sigue a la baja y necesita una victoria de manera urgente. Enfrente tendrá a la Máquina Celeste, un equipo que se ve mejor cada semana.

Chivas se encuentra en el antepenúltimo lugar de la tabla general con cuatro puntos en cinco jornadas, solo por encima de Puebla y Querétaro.

El proyecto de Gabriel Milito comienza a tambalearse y las próximas semanas los rojiblancos tendrán pruebas muy difíciles, ya que aparte de Cruz Azul, se tendrán que medir ante América, Tigres y Toluca.

Chivas v Cruz Azul - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

La Máquina, por su parte, se encuentra en tercer lugar de la clasificación general con 14 unidades en seis encuentros. Tras un inicio incierto, parece que el grupo está asimilando la idea futbolística de Nicolás Larcamón.

En sus diez encuentros más recientes, Cruz Azul inclinado la balanza a su favor. En este periplo, la Máquina registra seis victorias, un empate y tres derrotas ante el Rebaño.

A continuación te compartimos el pronóstico de la Inteligencia Artificial para este atractivo enfrentamiento.

Pronóstico de la IA para el Chivas vs Cruz Azul | Jornada 7 del Apertura 2025

De acuerdo con el pronóstico de la Inteligencia Artificial del portal Predicd, el encuentro de este fin de semana será más parejo de lo esperado. Chivas de Guadalajara saldrá como ligero favorito, con una probabilidad de triunfo del 37%.

Por su parte, el conjunto cementero tiene una probabilidad de ganar del 34%. Finalmente, la probabilidad de empate es del 29%.

El duelo se llevará a cabo el sábado 30 de agosto en el Estadio Akron a las 19:07 horas (México) y 21:07 (ET).

