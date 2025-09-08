La selección mexicana disputará su segundo partido amistoso de la Fecha FIFA de septiembre rumbo a la Copa del Mundo 2026 frente al combinado de Corea del Sur este martes 9 de septiembre a las 19:00 horas de la Ciudad de México, 21:00 horas de Estados Unidos desde el Geodis Park de Nashville, Tennessee.

El combinado tricolor ha dominado los enfrentamientos directos contra Corea del Sur, ganando los últimos tres encuentros (3-2 en 2020, 2-1 en el Mundial 2018 y 4-0 en 2014). Sin embargo, también hubo un empate 0-0 en los Juegos Olímpicos de 2012 y una derrota 0-1 en 2006, lo que indica que Corea del Sur puede ser competitiva y más en la época actual en donde su nación sigue progresando en el deporte año con año.

México cuenta con jugadores como Raúl Jiménez, Alexis Vega, Orbelín Pineda entre otros, quienes han destacado en goles y asistencias. Corea del Sur, aunque no contará con Son Heung-min, tiene jugadores como Lee Kang-in y Oh Hyeon-gyu que pueden ser peligrosos.

Con Javier Aguirre en el banquillo, México está en un proceso de preparación rumbo al Mundial 2026, enfrentando rivales asiáticos para adaptarse a estilos rápidos y técnicos. Corea del Sur, conocida por su juego dinámico, podría plantear un partido cerrado, pero México parece tener ventaja en solidez defensiva y experiencia reciente contra equipos de nivel similar.

La predicción de la IA Grok

La IA prevé que México puede llevarse el triunfo | Omar Vega/GettyImages

Según la IA, considerando el historial, la forma actual de México y las estadísticas que apuntan a un partido de pocos goles, se espera un partido cerrado, con México aprovechando su ventaja en el historial y su momento positivo para llevarse una victoria ajustada, probablemente con un gol de un delantero como Giménez o Vega. La probabilidad de que no ambos equipos marquen y el bajo promedio de goles sugieren un encuentro táctico con pocas oportunidades claras.

Resultado esperado: México 1-0 Corea del Sur.

