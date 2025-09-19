El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el Monterrey vs América en la jornada 9 del Apertura 2025

Monterrey y América, sin duda alguna, protagonizarán el partido más esperado de la jornada 9 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Este sábado 20 de septiembre, dos de los máximos candidatos al título del futbol mexicano se verán las caras en el Gigante de Acero.

Rayados llega a este duelo como primer lugar de la tabla general con 21 puntos, producto de siete victorias y solamente una derrota. El cuadro dirigido por Domenec Torrent cuenta con 18 goles a favor y solamente nueve en contra.

Por su parte, las Águilas marchan en el tercer lugar de la clasificación con 17 puntos en ocho partidos. El cuadro de André Jardine suma cinco victorias, dos empates y una derrota. El conjunto azulcrema buscará regresar al camino de la victoria después de la inesperada derrota ante Chivas de Guadalajara en el Clásico Nacional el fin de semana pasado.

FBL-MEX-AMERICA-MONTERREY | CARL DE SOUZA/GettyImages

En sus diez enfrentamientos más recientes en la Liga MX, la balanza se ha inclinado ligeramente a favor del América. En este periplo, los azulcremas suman cuatro victorias, tres empates y tres derrotas.

A continuación te presentamos el pronóstico de la Inteligencia Artificial para el duelo de este fin de semana entre estos dos pesos pesados del futbol mexicano.

Pronóstico de la IA para el Monterrey vs América

De acuerdo con la Inteligencia Artificial del portal Predicd, Rayados saldrá ligeramente favorito para llevarse los tres puntos ante el cuadro de Coapa. Los albiazules tienen una probabilidad de triunfo del 39%.

Por su parte, las Águilas tienen una probabilidad de triunfo del 33%. Finalmente, la probabilidad de empate es del 28%.

