El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido amistoso Estados Unidos vs Corea del Sur

Estados Unidos se medirá ante Corea del Sur en partido amistoso este sábado 6 de septiembre. El conjunto de las Barras y las Estrellas continúa su preparación de cara a la Copa Mundial del 2026. Como anfitrión, el cuadro estadounidense ya tiene su boleto mundialista en la mano, pero no tendrá competencias oficiales previas a la competencia, por lo que tendrá que sacar todo el provecho que pueda de este tipo de partidos.

Para estos compromisos de la Fecha FIFA de septiembre, Mauricio Pochettino convocó a la base que compitió en la Copa Oro 2025, pero también contará con el regreso de varias figuras como Christian Pulisic, Tim Weah y Sergiño Dest.

Sergiño Dest | John Dorton/ISI Photos/USSF/GettyImages

Estados Unidos y Corea del Sur se han enfrentado un total de siete ocasiones (cinco amistosos, un partido en Copa Oro 2025 y un partido en Copa del Mundo). El cuadro norteamericano suma dos victorias, dos empates y tres derrotas ante este rival.

A continuación te contamos cuál es el pronóstico para este enfrentamiento de acuerdo con la Inteligencia Artificial.

Pronóstico de la IA para el EEUU vs Corea del Sur

De acuerdo con la Inteligencia Artificial del portal Predicd, Estados Unidos saldrá como gran favorito para llevarse los tres puntos ante los Guerreros de Taeguk. El USMNT tiene una probabilidad de triunfo del 44%, mientras que Corea del Sur una probabilidad de ganar del 27%.

United States v Mexico - Gold Cup 2025: Final | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

La probabilidad de empate en este encuentro amistoso es del 29%.

Estados Unidos llega a esta Fecha FIFA ubicado como la décimo quinta mejor selección del mundo, según el ranking del organismo. Por su parte, Corea del Sur está ubicado en la posición 23.

