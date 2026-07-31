El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Atlas vs Monterrey

Este sábado 1 de agosto el Atlas FC y Club de Fútbol Monterrey disputarán la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Jalisco a las 21:00 horas (Estados Unidos) y 19:00 horas (México).

El cuadro rojinegro llega como uno de los equipos con mejor inicio del torneo. Los Rojinegros han sumado dos victorias en sus dos primeros partidos y buscarán mantenerse en la parte alta de la tabla antes del parón por la Leagues Cup.

Los regiomontanos también aspiran a pelear por el liderato. Los del Norte cuentan con una de las plantillas más profundas de la Liga MX y sabe que una victoria en Guadalajara sería un golpe de autoridad de cara al resto del campeonato.

El encuentro se disputará en el Estadio Jalisco, donde Atlas suele hacerse fuerte gracias al apoyo de su afición.

La IA cree que Rayados puede ser el ganador

La IA ve como ganador a Rayados | ULISES RUIZ/GettyImages

Según el pronóstico de la Inteligencia Artificial de ChatGPT, el compromiso será un encuentro parejo, pero la calidad individual de Rayados será clave en la parte complementaria del encuentro.

Monterrey llega con un plantel de mayor calidad y profundidad, con jugadores capaces de desequilibrar en cualquier momento. Atlas suele competir bien en el Estadio Jalisco, pero todavía ha mostrado algunas dificultades para sostener el ritmo durante los 90 minutos.

Rayados, además, acumula varias visitas consecutivas sin perder ante Atlas, un antecedente que podría darle confianza.

Su pronóstico es que habrá un triunfo 1-2 y la IA cree que la posesión y creatividad de Monterrey en el mediocampo. Así como la efectividad de los delanteros rayados en el área pueden ser claves.

Las probabilidades que la IA dio para este duelo fueron de 24% para el triunfo de los rojinegros, 28% para el empate y 48% de opciones para los regiomontanos.

Pronóstico: Atlas 1-2 Monterrey