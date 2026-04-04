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Sports Illustrated

El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Chivas vs Pumas UNAM

El Rebaño Sagrado acumula cuatro partidos seguidos sin perder frente al equipo universitario
Benjamín Guerra|
El pronóstico de la IA para el Chivas vs Pumas UNAM
El pronóstico de la IA para el Chivas vs Pumas UNAM | Agustin Cuevas/GettyImages

El próximo domingo 5 de abril se celebrará la Jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco entre el Club Deportivo Guadalajara y el Club Universidad Nacional.

De esa manera, te compartimos el pronóstico de la IA para este enfrentamiento programado a las 22:07 horas (Estados Unidos) y 20:07 horas (México).

El conjunto tapatío es líder de la clasificación general con 30 puntos; producto de 10 victorias, cero empates y dos derrotas. También son la mejor ofensiva con 25 goles a favor y solo 11 tantos en contra, tienen buena solidez bajo la dirección de Gabriel Milito. Vienen de ganar de visita a Monterrey y son muy fuertes en casa.

Por su cuenta, el cuadro auriazul se ubica en el cuarto sitio con 23 puntos (seis victorias, cinco empates y solo una derrota), además, acumulan tres triunfos en fila. También poseen un ataque peligroso con 21 goles a favor y acaban de ganar el Clásico Capitalino contra las Águilas por la mínima diferencia 1-0.

La IA ve el triunfo de Chivas en casa

Jose Castillo
Chivas acumula cuatro triunfos en fila | Jam Media/GettyImages

La Inteligencia Artificial de Grok ha pronosticado la victoria del cuadro rojiblanco, pero no será algo fácil. Aunque la localía y el liderazgo harían inclinar la balanza a su favor sobre los pupilos de Efraín Juárez.

De acuerdo con lo que indicó la IA, los del Akron aprovecharán el empuje local y su solidez defensiva y ofensiva para quedarse las tres unidades. Además, los felinos anotarán, pero les costará sostener el resultado de visita y contra el líder podrían romper su buena racha.

Las probabilidades que la IA otorgó fueron de 58% para el triunfo del cuadro rojiblanco, 24% para el empate y 18% de opciones para los auriazules.

  • Pronóstico: Chivas 2-1 Pumas UNAM.
Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

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