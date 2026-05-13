El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Cruz Azul vs Chivas

El miércoles 13 de mayo es el primer episodio de la llave de semifinales del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Banorte entre el Club de Fútbol Cruz Azul y el Club Deportivo Guadalajara. Por lo tanto, le preguntamos su pronóstico a la IA de Grok para este compromiso programado a las 18:00 horas (Estados Unidos) y 20:00 horas (México).

La Máquina Celeste terminó tercero en la clasificación general (detrás de Pumas y Chivas) y llega en buen momento tras eliminar a Atlas en cuartos de final. Además, tienen un ataque sólido y buena localía. Históricamente dominan al Rebaño en los últimos enfrentamientos, de hecho, no pierden contra ellos en los últimos cinco partidos disputados y los vencieron 2-1 en la fase regular en la Jornada 7.

Mientras que, el cuadro rojiblanco fue sublíder general y viene de una épica remontada ante Tigres UANL en cuartos de final (avanzó por mejor posición en la tabla general). Son un equipo competitivo, con buena ofensiva y solidez, pero les cuesta más como visitantes contra rivales directos como la Máquina.

Cruz Azul en casa es fuerte y suele motivarse con su gente. Chivas suele ser más peligroso de local, por lo que en la ida buscarán no perder y dejar todo para la vuelta en Jalisco.

Cruz Azul con ligera ventaja para ganar ante Chivas

Cruz Azul es el favorito para ganar por la IA | Hector Vivas/GettyImages

De acuerdo con la predicción de la inteligencia Artificial de Grok, este compromiso será un partido muy cerrado, probablemente un empate 1-1 o victoria estrecha de Cruz Azul por 2-1.

Un empate dejaría todo abierto para la vuelta en Guadalajara, donde Chivas tendrá el apoyo de su afición y buscará dar el golpe.

Las probabilidades que la IA otorgó fueron de 48% para el triunfo del cuadro local, 32% para el empate y 20% de opciones para los rojiblancos.

Pronóstico: Cruz Azul 1-1 Chivas.