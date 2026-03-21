El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid

El Real Madrid y el Atlético de Madrid se han enfrentado infinidad de veces, 239 para ser exactos, contando únicamente competiciones oficiales. El historial marca una diferencia a favor del Merengue, con 117 victorias contra las 61 del conjunto rojiblanco. En LaLiga, esa distancia también se sostiene, con 91 triunfos blancos frente a 42 del Atleti y 43 empates.

De todas formas, el dato más cercano cambia un poco el foco. El último cruce liguero quedó en manos del equipo de Diego Simeone, que se impuso con un contundente 5-2 el 27 de septiembre en el Metropolitano. Fue uno de los golpes más fuertes que recibió el Madrid en la temporada. La revancha no tardó en llegas porque después, en enero de este año, se vieron las caras en la Supercopa de España en Arabia y ahí el que se quedó con el partido fue el Merengue, en lo que fue un duelo mucho más parejo.

Ahora, con la tranquilidad de estar instalados en los cuartos de final de la Champions League, el derbi se traslada al Santiago Bernabéu. El equipo de Álvaro Arbeloa necesita sostenerse en la pelea por el título y el del Cholo busca afirmarse en zona de clasificación a la próxima Champions.

¿Cómo llega el Real Madrid?

Alvaro Arbeloa, Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

El Merengue llega feliz y motivado luego de su cómoda clasificación en la Champions, donde dejó en el camino al Manchester City sin mayores inconvenientes. En LaLiga, viene de vencer 4-1 al Elche, aunque su rendimiento últimamente alterna resultados y acumula dos victorias y dos derrotas en sus últimos cuatro partidos.

En cuanto a nombres, Kylian Mbappé ya está recuperado y disponible y Jude Bellingham podría reaparecer al menos desde el banco. La lista de bajas sigue siendo extensa, con Thibaut Courtois descartado por un desgarro, junto a Dani Ceballos, David Alaba, Éder Militao, Rodrygo y Ferland Mendy, que continúan en recuperación.

Hay un dato extra que le mete un poco más de picante a la previa. El Madrid hace rato que no puede festejar ante el Atlético en el Bernabéu por liga, no lo logra desde 2022 y en las últimas tres temporadas el resultado se repitió, 1-1, 1-1 y 1-1.

¿Cómo llega el Atlético de Madrid?

Diego Simeone, Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | NurPhoto/GettyImages

El equipo del Cholo también cumplió en Europa y ya está entre los ocho mejores, pese a caer en Londres ante el Tottenham en la vuelta. En LaLiga, llega tras vencer 1-0 al Getafe y tiene en su haber tres triunfos y una derrota en sus últimos cuatro encuentros.

En cuanto al plantel, presenta algunas dudas físicas. Jan Oblak, Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza arrastran molestias y Marc Pubill es duda por un golpe en las costillas. No tiene jugadores suspendidos, aunque varios futbolistas están al límite de amarillas.

El derbi dejó de ser terreno cómodo para el Merengue y pasó a convertirse en un partido mucho más parejo. Desde la llegada del Cholo, el Colchonero logró equilibrar una historia que antes le era esquiva, y en los últimos cruces eso se refleja cada vez más. En LaLiga, por ejemplo, el conjunto rojiblanco lleva seis derbis sin perder, con dos victorias y cuatro empates.

Pronóstico de la IA para el Real Madrid vs Atlético de Madrid

Los modelos anticipan un derbi muy parejo, con pequeños detalles que inclinan la balanza hacia el lado del Real Madrid por su condición de local y la necesidad de seguir en la pelea por LaLiga. Aun así, el momento del Atlético y sus números ante el Merengue sostienen la sensación de partido abierto.

Real Madrid : los algoritmos lo ubican en torno al 48% de probabilidades de quedarse con el triunfo, empujado por su rendimiento en el Bernabéu y su mayor necesidad en la tabla.

: los algoritmos lo ubican en torno al 48% de probabilidades de quedarse con el triunfo, empujado por su rendimiento en el Bernabéu y su mayor necesidad en la tabla. Empate: aparece con un 25%, muy en línea con lo que viene pasando en los últimos derbis, donde la igualdad fue una constante.

aparece con un 25%, muy en línea con lo que viene pasando en los últimos derbis, donde la igualdad fue una constante. Atlético de Madrid: se mueve cerca del 27%, respaldado por su racha positiva y su capacidad para competir este tipo de partidos incluso como visitante.

Recomendación de Apuesta (IA): todo indica que el partido puede romperse más de lo habitual en las áreas. Las bajas de Courtois y Oblak reducen las garantías en los arcos y los dos equipos llegan con buen momento ofensivo.

En consecuencia, el "Ambos equipos anotan" es el camino a seguir, sostenido además por las estadísticas. Como alternativa, el "Más de 2.5 goles" también es una opcion ok, ya que los dos equipos promedian buenos registros de gol.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

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