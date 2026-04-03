El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre Manchester City y Liverpool

La actividad en el fútbol inglés regresa con los cuartos de final de la FA Cup, el torneo de clubes más viejo del mundo. El gran plato fuerte será sin dudas el choque entre el Manchester City y el Liverpool, dos gigantes que intentarán seguir con vida para levantar el trofeo. El partido se juega en el Etihad Stadium este sábado 4 de abril desde las 13:45 (hora de España).

¿Cómo llega el Manchester City?

Arsenal v Manchester City - Carabao Cup Final | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

Los Ciudadanos intentarán seguir en el camino de la victoria tras ganar la final de la EFL Cup previo al parón internacional de marzo, cuando vencieron por 2-0 al Arsenal en Wembley para levantar el primer trofeo en más de una temporada. En la Premier League están segundos a nueve puntos del Arsenal, aunque tienen un partido menos (ante el Crystal Palace, postergado por el encuentro ante los Gunners por la definición ya mencionada).

¿Cómo llega el Liverpool?

Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Molly Darlington/GettyImages

Los Reds no están siendo competitivos en la Premier League, pero aguardan con ansias la serie de cuartos de final de la UEFA Champions League ante el París Saint-Germain de la próxima semana. Además, esta FA Cup les da la posibilidad concreta de luchar por un título ante un panorama complejo en la competencia europea, ya que frente a ellos estará el vigente campeón continental.

Pronóstico de la IA para el Manchester City vs Liverpool

El Manchester City es el gran favorito para este duelo, con chances de entre el 52% y 57% de ganar y clasificarse a las semifinales de la FA Cup. Por su parte, tanto el empate tiene entre un 23% y 25% de posibilidades de darse, mientras que las chances del Liverpool de triunfar rondan el 25% a 33%.

La IA del Chat GPT espera un duelo donde ambos anotarían, con el equipo de Pep Guardiola dominando y haciéndose de la victoria aunque sin una distancia contundente en el marcador.

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