El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Inter Miami vs San Luis

El Inter Miami y el Atlético de San Luis se verán las caras en la primera jornada de la fase inicial de la Leagues Cup 2026. En el papel, el conjunto de la MLS parece amplio favorito para llevarse la victoria. El conjunto dirigido por Ángel Guillermo Hoyos es el vigente campeón del futbol estadounidense y cuenta en su plantel con figuras como Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Casemiro.

El cuadro de la Liga MX, por su parte, está comenzando un nuevo proyecto. La directiva colchonera le ha dado su confianza a Diego Mejía, joven entrenador mexicano con experiencia en el FC Juárez y el Atlético Ottawa.

El partido está programado para jugarse el miércoles 5 de agosto en el Nu Stadium de Miami, Florida. A continuación te contamos cuál es el pronóstico de la Inteligencia Artificial para este enfrentamiento.

El Inter Miami de Messi saldrá como claro favorito ante San Luis, según la IA

De acuerdo con la estimación de la Inteligencia Artificial Gemini, el Inter Miami saldrá como el gran favorito para llevarse el triunfo a mitad de semana. Las Garzas tienen una probabilidad de triunfo del 68%, mientras que el equipo mexicano apenas tendría una chance de 13%. Finalmente, la probabilidad de empate sería del 19%.

Inter Miami CF v Columbus Crew | Rich Storry/GettyImages

Las Garzas llegan a este certamen como segundo lugar de la Conferencia Este de la MLS con 38 puntos, solamente dos por detrás del Nashville SC. El equipo de Lionel Messi suma 11 victorias, cinco empates y solamente dos derrotas en la presente temporada.

Por su parte, el Atlético San Luis ha tenido un arranque incierto en el torneo Apertura 2026. Después de tres jornadas disputadas, los potosinos marchan en el puesto 15 de la tabla general con dos empates y una derrota.

Atletico San Luis v Tijuana - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

El equipo mexicano buscará dar una verdadera sorpresa ante uno de los pesos pesados de la MLS.