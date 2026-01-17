El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Pachuca vs América

Las Águilas del América han comenzado muy mal el Clausura 2026, razón para que empiecen a sonar las alarmas en Coapa, ya que entre aficionados, comentaristas y periodistas dictaminan que del equipo tricampeón ya no queda nada, aun cuando todavía hay elementos que formaron parte de dicha hazaña, iniciando por el estratega brasileño André Jardine.

Día de reposición y preparación para la Jornada 3. 🔋🔝 pic.twitter.com/DYgxxsArDI — Club América (@ClubAmerica) January 15, 2026

El debut de los Millonetas fue ante Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente, sin que pudieran pasar del cero, posteriormente, se enfrentaron al Atlético San Luis en el Estadio Ciudad de los Deportes, llevándose una derrota 0-2, perdiendo por tarjeta roja al defensa Ramón Juárez. Con esto, apenas han sumado una unidad.



La mirada de los azulcremas está puesta ahora en el Pachuca, a quien visitarán este domingo 18 de enero en el Estadio Hidalgo para la Jornada 3 de la Liga MX. Los Tuzos arrancaron el campeonato con una caída 2-0 frente a las Chivas, pero después sumaron su primera victoria al superar 2-1 a León, con tantos del marroquí Oussama Idrissi y el venezolano Salomón Rondón.



Históricamente se ha conocido a los de la Bella Airosa como los verdugos de los americanistas, pero en los últimos registros, estos últimos dominan. Su último choque culminó 2-0 a favor del Ave con anotaciones del chileno Igor Lichnovsky y el francés Allan-Saint Maximin. Antes de eso, hubo un triunfo azulcrema de 2-0, un empate sin anotaciones, una victoria 1-0 para los Tuzos y otro ganado por las Águilas por 2-1.

Regresa el jugador que puede cambiar el rumbo del América. 🔙🦅😱



Henry Martín estuvo presente en el entrenamiento de las Águilas y su retorno a las canchas se podría ser ante Pachuca este fin de semana. 😮



📹 @arturo_mt_ pic.twitter.com/4EN2QmNVxv — Esto en Línea (@estoenlinea) January 15, 2026

Durante las primeras jornadas, el América no contó con el capitán Henry Martín ni Érick Sánchez, a quienes recupera para este compromiso. No obstante, hay algunos que seguirán fuera de circulación como el mexicoamericano Alejandro Zendejas e Isaías Violante, sin olvidar que Ramón Juárez se perderá el duelo por haber salido expulsado contra los Tuneros.

¿Qué resultado arrojó la Inteligencia Artificial?

Al cuestionarle a la IA Grok de X, esta dictamina que el América logrará su primer victoria del semestre. Para ello, analizó el cara a cara más reciente y aunque las predicciones son parejas, estas se inclinan más por los emplumados con un 47% de probabilidades de sacar los tres puntos.



El resultado final dejaría al Pachuca derrotado en su inmueble por 1-2, lo que demuestra que será un choque bastante peleado.