El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Pumas vs Chivas

Los Pumas recibirán a las Chivas de Guadalajara este domingo 5 de octubre, en un crucial encuentro de la jornada 12 del Apertura 2025. Ambos equipos buscan una victoria clave para afianzarse en la carrera hacia la liguilla, ya que una derrota podría comprometer seriamente sus opciones de clasificación.



El equipo dirigido por Gabriel Milito ha mostrado una notable mejoría en las recientes jornadas y actualmente ocupa el noveno lugar de la tabla. En 11 fechas, Chivas de Guadalajara suma 14 puntos, con un balance de cuatro victorias, dos empates y cinco derrotas.

Pumas UNAM v Chivas - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Por su parte, el equipo de la UNAM se encuentra en el décimo puesto con 13 puntos tras 11 jornadas. El conjunto dirigido por Efraín Juárez enfrentará un complicado cierre de torneo, con duelos pendientes ante Monterrey, Atlético de San Luis, León, Xolos de Tijuana y Cruz Azul.

En sus últimos diez enfrentamientos, el Rebaño Sagrado mantiene una clara ventaja sobre el equipo universitario. Durante este periodo, Chivas ha conseguido siete victorias, frente a dos de Pumas y un empate.

Los Pumas partirán como ligeros favoritos frente a Chivas



Según la inteligencia artificial del portal Predicd, Pumas partirá como favorito para obtener los tres puntos en el Estadio Olímpico Universitario. El equipo de la UNAM cuenta con un 39% de probabilidad de victoria, mientras que Chivas tiene un 33% de posibilidades de ganar.

La probabilidad de un empate entre ambos equipos es del 28%.

☝🏻 Han pasado 218 días desde nuestra última visita a CU… ¡Nos vemos el domingo, ChivaHermanos! 🇦🇹



¡Unidos por esos 3 puntos! 🔥 pic.twitter.com/PCLYMKaPKB — CHIVAS (@Chivas) October 2, 2025

El duelo entre Pumas y Chivas está programado para jugarse el domingo 5 de octubre en el estadio de Ciudad Universitaria a las 19:00 horas (México) y 21:00 horas (ET).