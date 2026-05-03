El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Tigres UANL vs Chivas

Este fin de semana se llevará a cabo el duelo de ida por los cuartos de final del torneo de Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Universitario de Nuevo León, entre el Club Tigres UANL y el Club Deportivo Guadalajara.

De esa manera le preguntamos el pronóstico de la IA de Grok para este compromiso programado a las 21:00 horas (Estados Unidos) y 19:00 horas (México).

Tigres UANL v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

El conjunto tapatío llega a este compromiso luego de haber quedado en segundo lugar de la tabla general, perdiendo la punta del campeonato en la última jornada, frente a los Pumas de la UNAM. Los Tigres de la UANL, por otro lado, clasificaron como séptimos, goleando al Mazatlán en la fecha 17 y llegando así a 25 unidades.

Los duelos entre Tigres y Chivas suelen ser cerrados. El conjunto de San Nicolás de los Garza no ha perdido en sus últimos seis enfrentamientos ante el Rebaño Sagrado. Incluso, en el duelo correspondiente a la temporada regular del Clausura 2026, los dirgidos por Guido Pizarro sorprendieron a todos, propinando una goleada de 4-1 ante el entonces líder de la competencia.

Tigres UANL es el favorito para ganar ante Chivas

De acuerdo con la predicción de la inteligencia Artificial de Grok, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León continuarían con su racha de partidos sin perder frente al Rebaño Sagrado, ahora en un duelo de suma importancia, como son los cuartos de final de ida por el torneo de Clausura 2026.

La IA prevé que Tigres en el Universitario es difícil de vencer, y que aprovecharán la buena inercia de resultados, tanto en Liga MX como en la CONCACAF Champions CUP. Además, las Chivas Rayadas del Guadalajara sufrirán varias ausencias, debido a que estos elementos se concentrarán en los próximos días con la selección mexicana de fútbol, de cara al Mundial 2026.

Las probabilidades que la IA otorgó fueron de 46% para el triunfo del cuadro local, 30% para el empate y 24% de opciones para los rojiblancos.

Pronóstico: Tigres UANL 2-1 Chivas.