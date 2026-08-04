El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Tigres UANL vs Real Salt Lake

El Club Tigres UANL comienza su actividad en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026 visitando al Real Salt Lake de la Major League Soccer en el America First Field a las 22:00 horas (Estados Unidos) y 20:00 horas (México).

El Real Salt Lake es un rival incómodo en casa y jugar en la altura de Sandy, Utah, y sobre césped natural suele favorecer al conjunto estadounidense, que acostumbra a ser intenso y vertical como local.

Además, el cuadro de Nuevo León tiene antecedentes favorables ante el cuadro del RSL. Tigres nunca ha perdido frente a Real Salt Lake en competencias oficiales, con dos victorias y un empate en sus tres enfrentamientos previos.

El cuadro auriazul deberá controlar la posesión para evitar que Real Salt Lake explote los espacios en transición.

También, el mediocampo, con Fernando Gorriarán como eje, será clave para imponer el ritmo del encuentro. Si los felinos aprovechan las oportunidades en el primer tiempo, tendrán muchas posibilidades de llevarse los tres puntos.

La IA ve posible a Tigres UANL sobre RSL

📍🇺🇸 ¡Somos los Tigres de México y ya estamos en 𝑺𝒂𝒍𝒕 𝑳𝒂𝒌𝒆 𝑪𝒊𝒕𝒚! 👋🏼🐯 pic.twitter.com/1thrfbP5Tj — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) August 3, 2026

Según el pronóstico de la Inteligencia Artificial de ChatGPT, en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026 el equipo de San Nicolás de los Garza es el favorito para quedarse con los tres puntos.

El cuadro azteca posee mayor experiencia internacional. El cuadro auriazul es uno de los clubes mexicanos con mejor historial en torneos de Concacaf y suele competir muy bien frente a equipos de la MLS.

Su pronóstico es que habrá un triunfo 2-1 y la IA cree que será un partido donde se impondrá la mayor calidad individual con futbolistas como Juan Brunetta, Diego Lainez, Rodrigo Aguirre, entre otros le pueden dar la victoria con una jugada individual.

Las probabilidades que la IA dio para este duelo fueron de 57% para el triunfo de los felinos, 24% para el empate y 19% de opciones para los norteamericanos.

Pronóstico: Tigres UANL 2-1 Real Salt Lake.