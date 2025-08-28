El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el Puebla vs Monterrey en la jornada 7 del Apertura 2025

El Puebla ha tenido una temporada de pesadilla en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El conjunto de La Franja se encuentra en el último lugar de la tabla general con apenas cuatro unidades en seis partidos disputados. Los camoteros suman una victoria, un empate y cuatro derrotas, en este periplo han recibido 14 goles y solo han anotado cuatro. En la jornada 7, recibirán a Rayados de Monterrey, una de las plantillas más poderosas del futbol mexicano.

El cuadro dirigido por Domenec Torrent marcha en la primera posición del certamen con 15 puntos en seis jornadas. El equipo regiomontano suma cinco triunfos y apenas una derrota este semestre. Asimismo, tiene 13 goles a favor y solo siete en contra.

Monterrey v Puebla - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

En sus diez enfrentamientos más recientes, Monterrey tiene superioridad sobre Puebla, aunque no es tan grande como se esperaría. En este período, Rayados suma cuatro victorias, cinco empates y solamente una derrota.

A continuación te presentamos el pronóstico de la Inteligencia Artificial para este enfrentamiento.

El pronóstico de la IA para el Puebla vs Monterrey

De acuerdo con la Inteligencia Artificial del portal Predicd, Monterrey saldrá como favorito para llevarse los tres puntos en el Estadio Cuauhtémoc. Según esta estimación, Rayados tiene una probabilidad de triunfo del 49%.

Puebla, por su parte, tiene una probabilidad de ganar de apenas el 24%. Finalmente, la probabilidad de empate es del 27%.

El duelo se llevará a cabo este viernes 29 de agosto en el Estadio Cuauhtémoc a las 19:05 horas (México) y 21:05 (ET).

