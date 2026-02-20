El próximo Mundial de Clubes se jugaría con 48 equipos

El próximo gran movimiento en el futbol internacional podría estar tomando forma: el Mundial de Clubes pasaría de 32 a 48 equipos en su siguiente edición. Aunque todavía no es oficial, diversas fuentes dan por hecho que la expansión está sobre la mesa. De concretarse, no sería un ajuste menor, sino una transformación profunda del torneo, y una señal clara de las tensiones latentes entre la élite europea y los organismos que regulan el juego, encabezados por la FIFA.

Este posible cambio llegaría en un contexto muy específico. Varios gigantes europeos quedaron fuera del formato anterior, situación que generó ruido inmediato. Entre ellos, el FC Barcelona y el Manchester United, dos clubes con enorme peso histórico, alcance global y un impacto comercial difícil de ignorar. Su ausencia no solo habría afectado el plano deportivo, sino también el atractivo económico del torneo.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The Club World Cup is set to expand from 32 to 48 teams for the next edition. 🌍



The change reportedly comes amid pressure from major European clubs who missed out last time, including Barcelona and Manchester United. 👀



(Source: @guardian) pic.twitter.com/WXaI515GsO — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 19, 2026

La ampliación a 48 equipos abriría la puerta a más participantes, pero también ampliaría el margen para que las grandes marcas del futbol mundial estén presentes. Más clubes implicarían más partidos, mayor exposición internacional y, naturalmente, un incremento significativo en los ingresos. En ese escenario, el viejo debate entre mérito deportivo y poder económico volvería a colocarse en el centro de la discusión.

Quienes respaldan la posible expansión sostienen que el nuevo formato permitiría una representación continental más amplia y daría visibilidad a ligas emergentes. Sus críticos, en cambio, consideran que la medida respondería más a intereses estratégicos y comerciales que a una auténtica búsqueda de competitividad.

El Mundial de Clubes nació como un escaparate para enfrentar a los campeones de cada región. Hoy, su eventual crecimiento plantea una pregunta incómoda: ¿se estaría construyendo un torneo más inclusivo o simplemente uno más rentable?

Lo único claro es que el escenario podría cambiar pronto. Con 48 equipos, la competencia sería más larga, más exigente y también más impredecible. Y mientras los clubes presionan y los calendarios se estiran al límite, el futbol vuelve a dejar una certeza: detrás del espectáculo, siempre hay una disputa silenciosa por el control del juego.

