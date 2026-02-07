El próximo objetivo de Deco tras blindar a Fermín López

El FC Barcelona tuvo una excelente noticia este viernes al anunciar la extensión de contrato de Fermín López hasta el 2031, siendo este uno de los puntos altos del equipo, principalmente en la UEFA Champions League.

Ahora, Deco, en su rol de director deportivo Culé, tendrá que seguir por el camino del éxito en materia de renovaciones de contrato, ya que logró asegurar las continuidades de Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Pedri, además del ya mencionado Fermín.

El próximo en su lista es Ferrán Torres, cuyo contrato finaliza el 30 de junio de 2027 y no quiere que pase más tiempo sin que el Tiburón estampe la firma en un nuevo vínculo. “Es una decisión del club, pero estoy contento con todos los jugadores. Deco está haciendo un trabajo fantástico a la hora de mantener a futbolistas para el futuro y va a seguir haciéndolo”, había dicho Hansi Flick al ser consultado por la continuidad de Ferrán.

Racing de Santander v FC Barcelona - Copa del Rey | Quality Sport Images/GettyImages

Ferrán Torres llegó al FC Barcelona en enero de 2022 a cambio de 55 millones de euros desde el Manchester City, club en el que recaló tras su paso por el Valencia. En total, acumula 188 partidos con la camiseta blaugrana, con 60 tantos en su haber y 21 asistencias otorgadas a compañeros.

En la actual campaña está teniendo un excelente rendimiento, con 30 encuentros disputados, 16 goles anotados y un pase gol brindado. Si bien alterna, es uno de los puntos altos de la plantilla de Hansi Flick.

Fermín se ilusiona tras renovar

Fermin Lopez presentation As Player Of Fc Barcelona | Europa Press Sports/GettyImages

"Me haría ilusión ser capitán del Barça en algún momento. Sería un sueño ser capitán del Barça pero ahora hay muy buenos. Y si tiene que llegar sería muy feliz. Soy culé desde pequeño, vivo por el Barça y sería un sueño ser capitán y si viene un día seré muy feliz", dijo tras estampar la firma en su nuevo contrato.

"Sé que el club confía mucho en mí, el verano pasado yo tampoco tuve ninguna duda de irme de aquí: mi sueño es estar aquí. El sueño del niño que venía del Campillo era jugar en el primer equipo del Barça y lo estoy consiguiendo. Espero estar muchos años y estoy muy feliz. Se mueven muchos números, pero lo que yo quería es ser feliz", agregó.