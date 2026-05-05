El proyecto de Arne Slot sigue en pie en el Liverpool

El cierre de temporada del Liverpool tanto en la Premier League como en las demás competencias europeas dejó más dudas que certezas, sin embargo, el entrenador Arne Slot conserva el respaldo de la dirigencia en la conducción del equipo de cara al próximo ciclo.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

El Ajax lo buscó, pero Slot no se mueve

En las últimas semanas, el Ajax evaluó su nombre como posible reemplazante para la próxima campaña, aunque el sondeo no prosperó y desde el entorno del entrenador la posibilidad fue descartada rápidamente.

FBL-ENG-PR-MAN UTD-LIVERPOOL | DARREN STAPLES/GettyImages

Cabe recordar que Slot tiene pasado en la Eredivisie, donde fue campeón con el Feyenoord y también llevó al AZ Alkmaar a pelear por el título antes de que la pandemia interrumpiera aquella temporada. En ese contexto, parecía un candidato natural para el conjunto de Ámsterdam.

Sin embargo, el presente del gigante neerlandés no resulta seductor. Cuarto en la liga y muy lejos del campeón PSV Eindhoven, el Ajax atraviesa una campaña decepcionante y se prepara para otro cambio de rumbo tras la salida del interino Óscar García. Según trascendió en Países Bajos, la respuesta fue clara y Slot pretende continuar en el Liverpool.

En esa misma línea, la caída en la regularidad futbolística generó descontento entre los hinchas, pero la postura de Fenway Sports Group no cambió. John Henry, uno de los dueños del club, reconoció recientemente que entiende la frustración de los simpatizantes, aunque dejó en claro que eso no implica decisiones impulsivas.

En 16 años al mando del Liverpool, FSG apenas despidió a dos entrenadores: Roy Hodgson y Brendan Rodgers. Incluso con Rodgers, la conducción esperó varios meses antes de tomar una decisión definitiva.

🚨 Arne Slot is making HISTORY at Liverpool... just the wrong kind. 😳📉



❌ First time Man Utd doing the double over us in a decade

First time losing 6 of 7 games since 1902, until Arne Slot.

❌ PSV Eindhoven had never beaten Liverpool FC in 112 years, until Slot.

❌ Manchester… pic.twitter.com/4Vim0YlxTv — Nuel (@LfcNuel) May 4, 2026

Una temporada con números que preocupan

El contraste estadístico entre una campaña y otra expone el bajón de rendimiento.

Estadística (Premier League) 2024/25 2025/26 Partidos 38 35 Victorias 25 17 Empates 9 7 Derrotas 4 11 Goles convertidos 86 59 Goles recibidos 41 47 Diferencia de gol +45 +12 Puntos 84 58

La derrota ante el Manchester United fue la número 18 de la temporada entre todas las competiciones, la peor cifra del club en más de una década. Además, Slot se convirtió en el primer técnico del Liverpool en perder cinco partidos consecutivos frente a rivales ingleses en un registro que remite a épocas muy lejanas.

Aun así, con la clasificación a la próxima UEFA Champions League prácticamente asegurada, el escenario cambió. El golpe económico de quedarse afuera de Europa parecía una amenaza real hace semanas, sin embargo, hoy en Anfield entienden que no es momento de empezar de nuevo y Slot, al menos por ahora, seguirá al mando del conjunto inglés.

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