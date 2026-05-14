El PSG se acerca a Valverde y sigue de cerca su situación en el Real Madrid

El futuro de Federico Valverde es una incertidumbre en Europa después de los últimos sucesos en el Real Madrid en el tramo final de la temporada.

La pelea con Aurélien Tchouaméni, sumada al clima de inestabilidad que atraviesa el vestuario tras una campaña por debajo de las expectativas, abrió una puerta que varios clubes miran con atención.

🚨 JUST IN: PSG and Manchester City contacted Fede Valverde’s entourage in the past but it was considered IMPOSSIBLE.



Both clubs would be INTERESTED if Real Madrid decide to listen to offers. @diarioas pic.twitter.com/PR1sDN1u94 — Madrid Zone (@theMadridZone) May 14, 2026

El PSG quiere adelantarse a todos

Según distintas informaciones surgidas en España, el Paris Saint-Germain habría sido el primero en comunicarse con el entorno del mediocampista para conocer de primera mano cómo quedó su situación dentro del conjunto merengue.

De hecho, no es la primera vez que Valverde aparece en el radar del campeón francés, aunque hasta ahora siempre fue considerado intransferible dentro del proyecto deportivo del Madrid.

Ahora, el PSG entiende que, si el Real Madrid decide escuchar ofertas por el traspaso del futbolista, deberá actuar rápido para no perder terreno frente a otros competidores. El Manchester United fue uno de los primeros clubes vinculados al volante en las últimas semanas, mientras que en mercados anteriores también aparecieron el Arsenal, el Chelsea y el Manchester City como posibles destinos.

Aún así, con contrato vigente hasta junio de 2029, la intención del uruguayo sigue siendo continuar en el Santiago Bernabéu; incluso después del altercado con Tchouaméni, desde su entorno aseguran que no tiene pensado forzar una salida.

Espanyol v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Una cifra millonaria para sacarlo del Madrid

Cualquier club interesado sabe que una eventual transferencia estaría lejos de ser práctica. En España estiman que el valor de mercado del mediocampista oscila entre los 100 y 120 millones de euros, una cifra que obligaría al PSG a realizar una inversión gigantesca.

A pesar de las críticas recibidas en algunos tramos de la temporada, Valverde volvió a firmar números destacados y suma nueve goles y 13 asistencias entre todas las competiciones. Hasta el momento, en el Real Madrid no hay una postura oficial sobre su continuidad, aunque si es verdad que continúan definiendo cómo reorganizarán el plantel para la próxima temporada.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES