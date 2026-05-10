Julián Álvarez tuvo una brillante temporada en el Atlético de Madrid y seguramente sea uno de los grandes nombres del mercado de fichajes, aunque el Colchonero tiene todas las de ganar: o se lo queda, o gana más de 100 millones por su ficha.

El interés del FC Barcelona por él ya es conocido, y en las últimas horas se sumó el del París Saint-Germain. Si bien compite en una liga menor, es muy fuerte a nivel continental y tiene una billetera prácticamente inagotable, por lo que podrían desembolsar el dinero que pidan desde las oficinas del Metropolitano.

En lo que va de la temporada, Julián jugó un total de 49 partidos, con 20 goles y 9 asistencias en su registro personal. El Atlético de Madrid llegó a la final de la Copa del Rey, la que perdió con la Real Sociedad, y a las semifinales de la UEFA Champions League, donde cayó con el Arsenal de Mikel Arteta.

FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | Quality Sport Images/GettyImages

Ahora, el cordobés completará la temporada cuidándose para el Mundial 2026 con Argentina, donde será sin dudas uno de los titulares de Lionel Scaloni en la búsqueda de retener la corona mundialista tras el éxito en Qatar 2022, donde Álvarez fue importante.

La Albiceleste integrará el grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Debutará el martes 16 de junio frente a los africanos en el Arrowhead Stadium de Kansas City, mientras que luego se mudará a Dallas para jugar sus otros dos encuentros de fase de grupos: ante los europeos el lunes 22 y contra los de medio oriente el sábado 27.

Julián, descartado para enfrentar al Celta de Vigo

Tras forzarse para poder decir presente ante el Arsenal en el Emirates Stadium, el argentino empezó una recuperación más formal del problema físico que lo tiene a maltraer desde la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.

El nacido en Calchín no jugará contra los gallegos y es duda para enfrentar al Osasuna en la jornada 37. Se espera que haga una reaparición en la última presentación para empezar a agarrar ritmo de cara a la Copa del Mundo.