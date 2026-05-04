El PSG va por el fichaje de un juvenil del Real Madrid

El nuevo proyecto deportivo del Paris Saint-Germain sigue en búsqueda de talento joven y uno de los nombres que aparece marcado en rojo es el de Joan Martínez, juvenil destacado del Real Madrid.

El zaguero de 18 años, una de las piezas con mayor proyección de la cantera merengue en Valdebebas, se convirtió en un objetivo concreto de la directiva parisina; aunque todavía no debutó oficialmente con el primer equipo, desde el club lo consideran uno de los centrales con más posibilidades de dar el salto en el corto plazo.

🚨 BREAKING: PSG want Joan Martínez.



Luís Campos has been working on the signing for MONTHS. @marca pic.twitter.com/Joc08On2A5 — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 3, 2026

Tras su evolución en el Castilla y sus actuaciones en la Youth League, desde hace meses Luis Campos -actual asesor deportivo del Paris Saint-Germain-, sigue de cerca su crecimiento.

Una apuesta que encaja con el nuevo PSG

La operación responde al cambio de filosofía futbolística que impulsó la institución desde la llegada de Campos a la comisión directiva y de Luis Enrique a la conducción del equipo. El PSG apunta a jugadores con margen de evolución y capacidad para convertirse en figuras dentro del propio club.

Paris Saint-Germain v FC Lorient - Ligue 1 McDonald's 2025/2026 | Franco Arland/GettyImages

En ese contexto, Joan Martínez encaja perfectamente; su potencia física, su capacidad de anticipo y madurez para jugar pese a su corta edad lo posicionan entre los defensores jóvenes más valorados del fútbol español. Su presencia en la semifinal de la Youth League ante el PSG terminó de reforzar una impresión que en París ya tenían consolidada.

Sin embargo, el juvenil renovó recientemente su contrato con el Real Madrid hasta 2029 y el nuevo vínculo incluye una cláusula de recisión de 150 millones de euros. Es decir, si el conjunto parisino decide hacer un acercamiento concreto por el futbolista, deberá negociar directamente con la directiva merengue.

Para el Madrid, desprenderse de Joan Martínez no sería una simple venta de cantera, sería dejar salir a uno de los defensores llamados a competir por un lugar en el primer equipo en los próximos años y desde el PSG saben que si quiere sacar al juvenil de Valdebebas, deberá presentar una oferta significativa que justifique el riesgo para el conjunto blanco.

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