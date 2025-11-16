Una de los principales motivos por los que Marcus Rashford jamás se sintió cómodo en el Manchester United fue el estar en el ojo del huracán en todo momento y es que sus últimas temporadas estuvieron marcadas por la polémica más que por lo que pudo hacer para el equipo dentro del terreno de juego.

"En el fútbol se necesita disciplina dentro del campo, pero también fuera del campo", esto declaró en su momento Erik ten Hag, refiriéndose al mal comportamiento que tenía el futbolista inglés y que hoy, tras su llegada al Futbol Club Barcelona, parece haber dado un giro muy drástico.

La toxicidad que se cernía sobre Rashford en Old Trafford se formó mucho antes de que fuera borrado por Rúben Amorim en diciembre de 2024. El estilo de vida del jugador de 28 años fue objeto de una furia totalmente desproporcionada por parte de los medios ingleses durante años, lo que provocó extensas publicaciones en los tabloides del país incluso por las acciones más inocentes.

A pesar de la reputación del Barcelona como club sometido a una intensa presión mediática, Rashford ha logrado sobrellevar sus primeros meses en la capital catalana sin ninguna de las reacciones negativas que recibió en Inglaterra.

Las discotecas de Irlanda del Norte han sido sustituidas por tableros de ajedrez, pistas de pádel y excursiones de pesca, sentando las bases de una actitud profesional totalmente diferente para un hombre que se debe a su profesión.

Otra situación que a servido en demasía al inglés es la amistad que ha logrado con Lamine Yamal, quien contrario a lo que se cree públicamente, tiene una vida alejada del caos y eso a servido para que Marcus también dedique su tiempo a actividades diferentes a las que podrían quitarle foco a lo realmente importante.

En esta temporada, Marcus Rashford suma seis goles y nueve asistencias en 16 partidos de LaLiga y Champions League.