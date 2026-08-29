Una nueva temporada de la Premier League siempre promete mucho. Por lo general, siempre cumple. Nuevos entrenadores, nuevos fichajes, cifras astronómicas de gasto, forcejeos en los saques de esquina y lamentos del tipo "en los buenos viejos tiempos esto no pasaba".





Sin embargo, hay algo con lo que nunca se puede contar. Año tras año, la Premier League decepciona a aficionados, comentaristas y apostadores por igual. ¿Cómo? Convirtiendo cualquier pronóstico de pretemporada, salvo el de que Erling Haaland ganaría la Bota de Oro, en un completo y absoluto disparate.



No obstante, lejos de renunciar a este ejercicio, lo afrontamos de la única manera que sabemos: clasificando a los 20 equipos justo cuando los motores de la temporada 2026/27 se ponen en marcha para el gran despegue, este viernes por la noche en el Emirates.

El ranking de los 20 equipos de la Premier League en la temporada 2026/27

20. Hull City

Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27 | George Wood/GettyImages

El Hull City ha alcanzado las alturas de la Premier League en tres ocasiones anteriores. Tan solo una vez logró prolongar su estancia hasta una segunda temporada.







Este verano se ha invertido dinero, más de 110 millones de dólares, de hecho, para intentar replicar los logros de aquel alegre grupo de Phil Brown en la temporada 2008/09; sin embargo, el sentido común, el de todo el mundo, en realidad, sugiere que el descenso es un desenlace inevitable.







¿Lo ha asumido ya el propio Hull? Es posible.

19. Ipswich Town

Ipswich Town v Sunderland - Premier League - Portman Road | Adam Davy - PA Images/GettyImages

Pocos habrían imaginado que el Ipswich Town afrontaría la nueva temporada con un nuevo entrenador al mando. Sin embargo, la sorprendente marcha de Kieran McKenna marca el inicio de una nueva era en Portman Road, liderada por Gary O’Neil, exentrenador del Bournemouth y del Wolves.







Su experiencia en la Premier League será, sin duda, de gran ayuda para el Ipswich, al igual que algunas incorporaciones que parecen muy acertadas en el mercado de fichajes (especialmente la de Daizen Maeda, procedente del Celtic). No obstante, al igual que le ocurre al Hull, lograr la permanencia será una tarea ardua. Extremadamente difícil.

18. Coventry City

Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27 | Nigel French/Allstar/GettyImages

¿Los tres equipos recién ascendidos volverán directamente a la Championship? Lo más probable.



Pero hablando en serio, hará falta un esfuerzo sobrehumano por parte de los Sky Blues de Frank Lampard, que regresan a la Premier League por primera vez desde 2001, para evitar que eso se haga realidad. La brecha de nivel entre las dos principales categorías del fútbol inglés no debería ser tan grande, pero es evidente que el Coventry, a pesar de haber sumado 95 puntos la temporada pasada, tiene una montaña que escalar.



Aunque da gusto verlos de vuelta, ¿verdad?

17. Fulham

Fulham v Stuttgart - Pre Season Friendly - Craven Cottage | Jonathan Brady - PA Images/GettyImages

El Fulham fue un ejemplo de regularidad bajo la dirección de Marco Silva durante años, logrando resultados por encima de lo esperado y manteniendo la categoría en la Premier League con relativa facilidad.







Sin embargo, su marcha al Benfica ha propiciado la llegada de Álvaro Arbeloa a la Premier League para debutar como entrenador. Es cierto que ya ha dirigido en escenarios de mayor envergadura y, seamos sinceros, no hay nada más grande que el Real Madrid, pero la intensidad y la exigencia de la máxima categoría inglesa son algo completamente distinto.







La salida de Harry Wilson como agente libre tampoco ayudará a mejorar la situación.

16. Crystal Palace

Everton v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27 | Naomi Baker/GettyImages

El Crystal Palace ha vivido una auténtica montaña rusa en los últimos 18 meses, aproximadamente.







Ganó el primer gran título de su historia (la FA Cup de 2025) en mayo de 2025 y, poco después, alzó el trofeo de la Conference League. Las Águilas deben gran parte de este éxito a varios jugadores clave, pero sobre todo a Oliver Glasner: ese técnico austriaco de carácter franco y directo que, tras buscar un puesto de mayor envergadura, ha acabado fichando por, revisando notas, el Nottingham Forest.







Su sustituto, Pierre Sage, cuenta con apenas tres años de experiencia como entrenador en su historial y deberá ayudar al club a superar la decepción de haber perdido a un defensa fundamental, Maxence Lacroix, que se ha marchado al Chelsea. Asimismo, tendrá que afrontar una nueva participación en la Conference League, un reto considerable para un equipo que no se ha reforzado realmente durante el verano.

15. Leeds United

Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27 | Michael Steele/GettyImages

El Leeds afronta la temporada 2026/27 con el objetivo de evitar el temido "síndrome de la segunda temporada": esa expresión que describe a un equipo recién ascendido que brilla en su primer año, pero que luego se desploma.







El equipo de Daniel Farke parece demasiado organizado y capaz como para permitir que eso suceda, aunque, al fin y al cabo, se trata de la Premier League. El ya mencionado Harry Wilson es un fichaje inteligente, al igual que James Trafford, uno de los porteros suplentes de Inglaterra en el Mundial.







Sin embargo, gran parte del éxito podría depender de que Dominic Calvert-Lewin se mantenga libre de lesiones; los antecedentes sugieren que es poco probable, pero el Leeds necesita desesperadamente que así sea.

14. Newcastle United

Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27 | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

¿Busca un ejemplo de cómo no hacer las cosas durante el parón de la temporada? No hace falta mirar más allá del Newcastle.







Han perdido a Bruno Guimarães, Sandro Tonali y Anthony Gordon de su plantilla, aunque es cierto que han recuperado una suma considerable de dinero, y el entrenador Eddie Howe decidió que la situación era insostenible y se marchó; una sensación que ya había experimentado anteriormente antes de optar por seguir adelante.







El nuevo técnico, Matthias Jaissle, tiene una tarea considerable por delante: concretamente, devolver la confianza a una afición desconcertada.

13. Sunderland

Ipswich Town v Sunderland - Premier League 2026/27 | Mark Leech/Offside/GettyImages

Si esperabas que el Sunderland estuviera inmerso en algo distinto a una lucha por la permanencia la temporada pasada, es que tenías una visión increíble y mucha fe en el proyecto de Régis Le Bris en el Stadium of Light.



Pero es totalmente imposible que alguien, ni siquiera el más ferviente seguidor de los Black Cats, hubiera esperado que el club terminara entre los diez primeros de la Premier League, y mucho menos que se clasificara para competiciones europeas.



Lograrlo está muy bien, pero cuanto más tiempo permanezca el Sunderland en la Europa League, más probable es que esto afecte a su campaña en la Premier League. Que no quepa duda: el objetivo sigue siendo la permanencia.

12. Bournemouth

Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27 | James Gill - Danehouse/GettyImages

No vamos a insistir demasiado en los logros de Andoni Iraola en el Bournemouth, ya que seguramente el tema les resulte más que trillado. Lo que sí diremos es que todo ello fue bastante impresionante.







Esto hace que la labor de Marco Rose sea, en muchos aspectos, tanto más sencilla como más complicada: existe una expectativa creciente de practicar un fútbol ofensivo y dinámico (algo positivo), pero también un fuerte deseo de mantener la buena racha (lo cual resulta difícil y, a la vez, un desafío complejo).







La participación en competiciones europeas añade un nivel extra de complejidad, al suponer una carga de partidos mayor a la que este grupo de jugadores está acostumbrado.

11. Everton

Everton v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27 | Lewis Storey/GettyImages

Hay cosas que simplemente combinan a la perfección: la mostaza con los perritos calientes, el kétchup con las patatas fritas, David Moyes con el Everton.







La temporada 2025/26 resultó ser algo decepcionante para los Toffees; un rendimiento pésimo en el tramo final les hizo desperdiciar una buena oportunidad de clasificarse para competiciones europeas. No obstante, probablemente no sea injusto afirmar que ese objetivo queda un poco grande para este grupo de jugadores, sobre todo teniendo en cuenta que ya no cuentan con la chispa creativa de Jack Grealish.







Lo más probable es que la tónica habitual sea un juego sólido pero poco vistoso.

10. Nottingham Forest

Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27 | Flynn Duggan/GettyImages

Hay algo extrañamente mágico en ver a Evangelos Marinakis, propietario del Nottingham Forest, revisar su agenda para decidir qué entrenador contratar y despedir en una misma temporada; sobre todo porque esa estrategia kamikaze aún no le ha salido mal.







La contratación de Glasner, un técnico de carácter igualmente impulsivo e impredecible, podría desembocar en un desastre absoluto, pero también podría resultar una combinación perfecta. Al austriaco le basta con tener un arranque relativamente bueno para poder (y recalco lo de poder) completar la temporada.







Si lo consigue, el Forest podría estar llamando a las puertas de los ocho primeros puestos.

9. Brentford

Brentford v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27 | Ryan Pierse/GettyImages

Una parte considerable de los medios de comunicación, incluidos los especialistas en datos y los expertos en fichajes, situaba al Brentford como favorito al descenso para la temporada 2025/26. Tal era la importancia que se le atribuía a Thomas Frank en el oeste de Londres.







Sin embargo, Keith Andrews, entrenador de jugadas a balón parado convertido en un técnico excepcional, tenía otros planes y llevó al club a terminar entre los nueve primeros, una posición muy meritoria. Lo logró gracias a los goles de Igor Thiago, a los saques de banda largos de Michael Kayode y a la generosidad de los árbitros a la hora de señalar un número bastante elevado de penaltis.







En esta ocasión, se espera que el Brentford se consolide y vuelva a tener una buena actuación. Ya saben lo que probablemente va a ocurrir...

8. Brighton

Brighton and Hove Albion v Aston Villa - Premier League - American Express Stadium | Adam Davy - PA Images/GettyImages

El tema de conversación más comentado en la costa sur ha sido la repentina desaparición de la impecable cabellera de Fabian Hürzeler, que siempre lucía perfecta y sin un solo pelo fuera de su sitio.







Sin embargo, lo que realmente debería estar sobre la mesa es el hecho de que el Brighton tiene una gran oportunidad de convertirse en el cuarto equipo de la Premier League en ganar la Conference League (apenas en la sexta temporada de existencia de la competición).







Unas operaciones muy inteligentes, las de Pascal Struijk y Luka Vušković, deberían compensar la marcha de Jan Paul van Hecke, aunque fichar a otro delantero sería una decisión acertada tras la salida de Danny Welbeck. No obstante, el Brighton parece contar con una plantilla bien preparada.

7. Aston Villa

Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026 | Image Photo Agency/GettyImages

¿Te cuesta seguir el ritmo de los cambios en la plantilla del Aston Villa? No eres el único.







Hasta la fecha, se han incorporado Johan Manzambi, João Gomes, Matteo Ruggeri y Zion Suzuki, mientras que Donyell Malen, Youri Tielemans, Morgan Rogers y Lucas Digne figuran entre las salidas. Todo apunta a que Ollie Watkins y Ezri Konsa también se marcharán.







Todo este ajetreo desbordaría a muchos entrenadores de la Premier League, pero ¿Quién es la persona que, cabría esperar, lo afrontaría con total naturalidad? Unai Emery. Está claro que él sabrá sacar lo mejor de la situación y poner al Villa en marcha.

6. Tottenham Hotspur

Brentford v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27 | Silvina Brodersohn - CameraSport/GettyImages

Tras terminar en el puesto 17 en dos temporadas consecutivas de la Premier League, algo tenía que cambiar en el Tottenham. Resulta que lo que se eliminó fueron las restricciones presupuestarias, marcando así el fin de la era de austeridad de la presidencia de Daniel Levy.



Se han invertido más de 250 millones de dólares en Sandro Tonali, Mateus Fernandes y Jean Paul van Hecke, y los Spurs aún no han terminado: podrían desembolsarse otros 200 millones o más por la dupla del Manchester City formada por Omar Marmoush y Savinho, además de optar por Pedro Neto (Chelsea) o Cody Gakpo (Liverpool).



En definitiva, esto significa que Roberto De Zerbi cuenta con jugadores de gran calidad a su disposición y que, según todos los indicios, está desempeñando un papel fundamental en los fichajes del club. Y eso solo puede ser positivo.

5. Chelsea

Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27 | Ryan Pierse/GettyImages

Una temporada más, un nuevo entrenador en el Chelsea. ¿Podrá Xabi Alonso ayudar a reorientar un proyecto que ha estado a la deriva desde que BlueCo asumió el control?







Es difícil decirlo, por razones obvias, pero el español al menos ha influido en que se deje de fichar a jugadores que apenas tienen edad suficiente para articular una frase completa.







Como mínimo, la situación no puede ir mucho peor tras el fallido experimento de Liam Rosenior; lo que sí cabe esperar es que se retome el rumbo hacia el nivel de cierta competencia que Enzo Maresca dejó establecido a principios de año.

4. Liverpool

Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27 | George Wood/GettyImages

El despido de Arne Slot habría parecido sumamente duro hace 20, 15 o incluso 10 años. Sin embargo, el tiempo no espera a ningún entrenador en el fútbol actual, y es innegable que el Liverpool ofreció un rendimiento lamentable en muchos aspectos durante la defensa de su título.







No está claro qué se espera exactamente que logre Andoni Iraola en su primera temporada, pero asumir el primer gran reto de su carrera, el Bournemouth, dicho sea con todos los respetos, implica que la presión será elevada desde el primer momento.







Ver jugar al Liverpool será emocionante, de eso no cabe duda, pero queda por ver si Jérémy Jacquet o Ronald Araújo tienen la talla necesaria para convertirse en la pareja que necesita Virgil van Dijk; quien, dicho sea de paso, también debe mejorar su propio rendimiento.

3. Manchester United

Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

A primera vista, el Manchester United se está moviendo con bastante inteligencia en el mercado de fichajes. Es algo que desconcierta y confunde a algunos, pero que resulta sumamente refrescante para otros.







Así es: los "Red Devils" por fin están abordando sus problemas en el centro del campo. En lugar de desembolsar una fortuna por Mateus Fernandes, han optado por Carlos Baleba, un objetivo que seguían desde hace tiempo y cuyo precio ha bajado un tercio, para complementar las incorporaciones de Youri Tielemans y Andrey Santos. También se han librado de esa bomba de relojería que es Casemiro (cierto es que mejoró mucho en la temporada 2025/26, pero su capacidad para correr se acabó en 2022).







Se respira calma en el United, dejando de lado el ruido mediático en torno a Marcus Rashford, y hay motivos fundados para creer que pueden terminar entre los tres primeros puestos por segunda temporada consecutiva. ¿El Proyecto 150? Ya no suena tan descabellado como antes.

2. Manchester City

Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27 | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

Por primera vez en una década, Pep Guardiola no estará al pie del cañón en la banda del Manchester City. En su lugar, su "regen" de Football Manager, Enzo Maresca, asume el reto que muchos siempre supusieron que le correspondería cuando llegara el fin de la era Guardiola.







Seguir los pasos del español es una tarea casi imposible para Maresca; da la sensación de que debe imponer su autoridad cuanto antes, o de lo contrario sentirá la sombra de Guardiola juzgando cada uno de sus movimientos con una ceja alzada y una sonrisa irónica. Es posible que ese proceso ya haya comenzado con el desmantelamiento del núcleo del City: Rodri, Tijjani Reijnders y Nathan Aké han abandonado el club, y otros seguirán sus pasos.







Se ha realizado una inversión millonaria en el centrocampista Elliot Anderson, pero este talento inglés no puede, ni podrá, llevar al City a la gloria por sí solo. Hace falta más.

1. Arsenal

Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27 | Visionhaus/GettyImages

Tras poner fin a 22 años de decepciones, el Arsenal afronta la temporada 2026/27 de la Premier League en la posición de presa, no de cazador.







Es un papel que Mikel Arteta podría disfrutar, sobre todo ahora que su mayor rival, Guardiola, ha dejado de estar en escena. De hecho, los Gunners son los favoritos indiscutibles para revalidar el título, y con gran holgura.







Bruno Guimarães se ha incorporado a un centro del campo ya de por sí sólido, y el inminente fichaje de Ezri Konsa, procedente del Aston Villa, reforzará una defensa que todos los equipos de la Premier League envidian.







Lo que podríamos estar debatiendo ya en enero o febrero es por cuántos puntos ganará la liga el Arsenal; una conversación que será música para los oídos de quienes tanto tiempo esperaron a que se construyera sobre los cimientos dejados por Arsène Wenger.