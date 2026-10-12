El Ranking de los futbolistas que mencionó Lionel Messi en el nuevo comercial de ADIDAS ‘Messi +10 temporada 3’

A través de un corto comercial de ADIDAS titulado ‘Messi +10 temporada 3’, el argentino Lionel Messi eligió a diez jóvenes talentos, que, a su criterio, serán los encargados de escribir nuevas páginas en la historia del fútbol, entre ellos, el mexicano Gilberto Mora, centrocampista de Xolos de Tijuana y mundialista con México en este 2026, sumado a elementos de diferentes naciones.



Esta campaña publicitaria de la marca alemana, la cual viste al campeón del mundo desde hace algunos años, lanzó este contundente mensaje: “Un legado sobre el que construir. El próximo capítulo comienza aquí. Diez capítulos que reescriben el futuro del juego. Esta es una historia que apenas comienza”.



Aquí te dejamos el ranking de los diez jugadores mencionados por La Pulga:

a legacy to build on 🐐. the next chapter starts here.

meet the rising stars of Messi +10, season 3. 💫 pic.twitter.com/8DVfmTPaXW — adidas Football (@adidasfootball) October 11, 2026

10. Chloe Sarwie

Chloe Sarwie | Harriet Lander - Chelsea FC/GettyImages

La defensora inglesa de 17 años fue nombrada por el astro mundial. La británica porta los colores del Chelsea femenil y milita en las inferiores de Inglaterra. La nacida en el 2008 se unió a los Blues a los ocho años, jugando como mediocampista ofensiva y extremo hasta que se consolidó como latera. Ya ha ganado la Copa de la Liga Femenina 2025-2026 y el campeonato sub-23 con su selección en la misma temporada.

9. Giovanna Waksman

Giovanna Waksman | Lorenzo Palizzolo - UEFA/GettyImages

La brasileña de 17 años milita en el OL Lyonnes de Francia, además es internacional con su selección. Hija de un exfutbolista profesional, comenzó a jugar a los seis años, entrenando a los once años con el Botafogo de su país, donde alguna vez acabó como máxima goleadora. Después pasó al FC Florida y finalmente fue fichada en el 2026 por el cuadro galo. En su currículum tiene el Campeonato Sudamericano Femenino Sub-17 del 2024, además ganó la Bota de Oro de ese mismo certamen.

8. Lotta Wrede

Lotta Wrede | picture alliance/GettyImages

La tercera y última futbolista del listado. La alemana se desempeña como centrocampista o delantera, tiene 18 años y presume el escudo del Hamburgo SV de su país. Hasta ahora lleva 40 participaciones con el club aportando seis goles, además ha representado a la selección germana en la sub-16, sub-17 y sub-19. Apenas el 21 de mayo del 2025 firmó su primer contrato como profesional.

7. Tomás Andrada

🗣️ “PROYECTO DE CRACK”.



🇦🇷🤝 Así describió Lionel Messi a Tomás Aranda al incluirlo entre las 10 grandes promesas del fútbol elegidas para una iniciativa de Adidas. pic.twitter.com/ie3u1tJSen — dataref (@dataref_ar) October 11, 2026

Es una de las futuras promesas del fútbol argentino. El enganche de 19 años del Boca Juniors de su país ha compartido vestuario con Messi gracias a que fue convocado por La Albiceleste para los amistosos previos al Mundial 2026. “Proyecto de crack”, escribió La Pulga junto al nombre de su compatriota. No obstante, actualmente atraviesa una fractura de peroné en su pierna derecha.

6. Zavier Gozo

Zavier Gozo | Taylor Banner/USSF/GettyImages

El extremo derecho de los Estados Unidos está valorado en 12 millones de euros. Con 19 años milita en el Crystal Palace de Inglaterra, a donde llegó apenas en el pasado mes de agosto, procedente del Real Salt Lake de su país. A pesar de tener padre marfileño, el atacante eligió a Las Barras y Las Estrellas, siendo parte de la plantilla subcampeona del Campeonato CONCACAF sub-20 del 2024. De igual forma, ya debutó con la Absoluta el pasado 26 de septiembre.

5. Gilberto Mora

Gilberto Mora | Omar Vega/GettyImages

El mexicano sigue dando de qué hablar alrededor del mundo, sobre todo después de ser mundialista con México en este 2026. El jugador de Tijuana ha sido puesto en la órbita de diferentes clubes grandes como el Barcelona y el Real Madrid de España, además del Liverpool y el Arsenal de Inglaterra, así como el Borussia Dortmund de Alemania. El centrocampista tiene 17 años y se espera que cuando tenga 18 salte finalmente a Europa.

4. Kees Smit

Kees Smit | Newhouse Media/MB Media/GettyImages

El centrocampista neerlandés de 20 años milita en el AZ Alkmaar de su país, y ya ganó la Copa y la Supercopa 2026. Es una de las joyas de los Países Bajos. Tras defender a La Orange en las categorías inferiores, por fin debutó con la Absoluta el pasado 27 de marzo. Es uno de los peces gordos del mercado de fichajes, ya que tiene a varios clubes tras sus pasos, incluido el Real Madrid. No obstante, los medios de su país aseguran que el creativo renovará su vínculo hasta mediados del 2030, dificultando así el plan de cualquier escuadra por ficharlo.

3. Jesús Rodríguez Caraballo

Jesús Rodríguez Caraballo | Claudio Villa/GettyImages

El español de 20 años porta el escudo del Como 1907 de Italia y está cotizado en 30 mde. El extremo es uno los mayores del listado, formado en la cantera del Real Betis de su país, además fue campeón con la selección española sub-19 en el Campeonato Europeo 2024 de la categoría. Aunque no acudió al Mundial 2026, sí fue partícipe de las Eliminatorias Europeas. El atacante destaca por su desborde, velocidad y capacidad para generar peligro desde la banda izquierda.

2. Can Uzun

Can Uzun | Eurasia Sport Images/GettyImages

El turco de 20 años fue parte de la nómina de Turquía para el pasado Mundial 2026, gracias a que destacó en demasía con el Eintracht Frankfurt de Alemania. Es uno de los más experimentados del listado, teniendo un valor de 45 mde. El delantero y mediocentro ofensivo fue nominado al Premio Golden Boy en el 2025, aparte fue parte de los 30 mejores futbolistas sub-20 del mundo para la revista francés L’Equipe en el 2024.

1. Max Dowman

Max Dowman | Stuart MacFarlane/GettyImages

Apenas a sus 16 años ya rompió tres récord Guinness. El elemento del Arsenal de Inglaterra se convirtió en el jugador más joven en debutar en un partido de la UEFA Champions League, con apenas 15 años y 308 días. A la vez, es el goleador más joven en la Premier League con 16 años y 73 días. Finalmente, es el jugador más joven en ganar la Premier League con 16 años y 144 días. El juvenil inglés ya tiene un valor de 50 mde y es pretendido por varias escuadras.