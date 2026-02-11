El Real Madrid aprieta por el fichaje de Schlotterbeck

El Borussia Dortmund negocia desde hace semanas la renovación de Nico Schlotterbeck, pero la operación se ha convertido en un pulso complicado. El motivo, según informa el diario alemán Bild, es claro: el Real Madrid ya habría movido ficha y le habría transmitido al jugador su intención de incorporarlo.

El central, que termina contrato en 2027, no tiene decidido ampliar su vínculo y el club teme quedarse sin margen de maniobra si el futbolista entra en su último año de contrato dentro de poco más de doce meses.

De acuerdo con la información del diario Bild, el futuro de Schlotterbeck se definirá en las próximas semanas. La idea es que el jugador tome una decisión definitiva antes de los compromisos internacionales de marzo, cuando Alemania se medirá a Suiza y Ghana.

En este escenario, el futbolista solo tendría dos opciones reales sobre la mesa: renovar con el Dortmund o fichar por el Real Madrid.

El perfil que buscan el Valdebebas

El interés del conjunto blanco no sería casual; trabajan con la idea de reforzar la defensa en el próximo mercado y el objetivo sería incorporar dos centrales. Uno de ellos, además, debería ser zurdo, un perfil cada vez más cotizado y que Schlotterbeck cumple a la perfección.

El precio estimado para la operación, según el medio alemán, se movería entre 40 y 50 millones de euros, una cifra asumible dentro del contexto actual del mercado.

La planificación del Madrid también está marcada por el futuro de su zaga. En los próximos meses pueden producirse movimientos importantes, ya que el club tiene que gestionar el tramo final de los contratos de defensores de peso como David Alaba y Antonio Rüdiger, una situación que empuja a buscar alternativas con tiempo.

Para Schlotterbeck, el verano aparece como un momento ideal: con 26 años, estaría ante la oportunidad de dar el salto a un gigante europeo en plena madurez futbolística.

Un duelo de mercado

En Alemania también se le vinculó con el Bayern Múnich, pero esa vía parece enfriarse por otras prioridades del club bávaro. Por eso, el Dortmund ya entiende que el verdadero rival en este caso no es otro equipo de la Bundesliga: es el Real Madrid.

