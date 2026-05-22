El Real Madrid apunta a Enzo Fernández de cara al próximo mercado y prepara una oferta

El futuro de Enzo Fernandéz vuelve a instalarse como el principal atractivo del mercado europeo y en Inglaterra aseguran que el partido de este domingo frente al Sunderland podría marcar el cierre de su etapa en el Chelsea.

En esa línea, según reveló el medio británico The Independent, el Real Madrid ya analiza avanzar formalmente por el argentino campeón del mundo. El merengue busca reforzar el mediocampo de cara a una nueva etapa deportiva bajo la conducción de José Mourinho.

🤯❌ Enzo Fernández estaría jugando SU ÚLTIMO PARTIDO EN CHELSEA este domingo.



REAL MADRID ya prepara una oferta por el argentino, con Manchester City interesado. 😮‍💨



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El Chelsea no quiere negociarlo fácilmente

En Stamford Bridge saben que desprenderse de Fernández significaría perder a uno de los futbolistas más importantes del plantel. El volante tiene contrato vigente hasta junio de 2032 y su salida no sería sencilla desde lo económico.

Se especula que el Chelsea no aceptaría una oferta inferior a los 100 millones de euros, una cifra que convertiría cualquier negociación en una de las más importantes de la próxima ventana de trasferencias. El club londinense pagó una suma récord por el argentino a comienzos de 2023 y pretende recuperar gran parte de esa inversión.

Asimismo, a eso se suma un contexto deportivo inestable. Tras una temporada irregular y quedarse fuera de la UEFA Champions League 2026/27, varios referentes comenzaron a replantearse su continuidad en el equipo. Entre ellos aparece Enzo, que nunca terminó de encontrar un proyecto sólido desde su llegada.

El Real Madrid y también el Manchester City, atentos

Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier League | Darren Walsh/GettyImages

El interés del Real Madrid no es nuevo, aunque en las últimas horas tomó más fuerza. La llegada de Mourinho al banco merengue también podría influir en la planificación del plantel y en la búsqueda de futbolistas con capacidad para manejar los tiempos del juego.

Sin emabrgo, de acuerdo con ESPN, tanto Pep Guardiola como Enzo Maresca -principal apuntado para dirigir al Manchester City tras la salida del español- valoran especialmente las características del argentino y consideran que podría potenciar todavía más el mediocampo de los Citizens.

Aunque la operación parece compleja por el valor del pase y la duración del contrato, en Europa creen que la postura del propio futbolista podría ser determinante.

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