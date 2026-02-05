El Real Madrid busca fichar a Phil Foden por una cifra nunca vista en el fútbol mundial

El Real Madrid estaría preparando una oferta récord por Phil Foden, una de las piezas más valiosas del fútbol europeo en la actualidad. El interés del club blanco no es casual, se trata de un futbolista en plena madurez deportiva, con proyección, títulos y un rendimiento constante en la élite, cualidades que encajan con el perfil de fichajes estratégicos que Florentino Pérez ha impulsado en los últimos años.

Philip Walter Foden, nacido el 28 de mayo del 2000 en Stockport, Inglaterra, tiene 25 años y pertenece al Manchester City desde el 2017. Formado íntegramente en la academia del club inglés, el mediocampista ofensivo se ha consolidado como uno de los jugadores más influyentes en el esquema de Pep Guardiola. Su contrato está vigente hasta junio del 2027, lo que convierte cualquier negociación en una operación compleja y de alto costo.

Foden mide 1.71 metros, es zurdo y destaca por su versatilidad. Su posición principal es la de mediocentro ofensivo, aunque también puede desempeñarse como extremo por ambas bandas, una característica especialmente valorada en plantillas de alto nivel. Su capacidad para adaptarse a distintos roles tácticos lo ha convertido en un futbolista indispensable para el Manchester City.

Entre Premier League, Champions League y copas domésticas, suma 34 partidos, 10 goles y cuatro asistencias en 2,457 minutos disputados. En la liga inglesa registra siete goles en 22 encuentros, mientras que en Champions ha marcado dos tantos en siete partidos, manteniendo una media de un gol cada 246 minutos.

El valor de mercado actual de Foden ronda en los 80 millones de euros, aunque su valor récord fue fijado en 150 millones en mayo del 2024. Justamente esa cifra serviría como referencia para una posible oferta del Real Madrid, que estaría dispuesto a romper el mercado con tal de asegurar a un futbolista llamado a marcar época.

De concretarse, la operación no solo sería histórica en términos económicos, sino también daría un golpe estratégico que podría redefinir el equilibrio del fútbol europeo en los próximos años.

