El Real Madrid confirmó el regreso de Jude Bellingham para el derbi frente al Atlético de Madrid de este domingo. El mediocampista inglés integra la convocatoria luego de varias semanas de inactividad.

Bellingham no juega desde el 1 de febrero, cuando sufrió una lesión en el isquiotibial en los primeros minutos del triunfo 2-1 ante el Rayo Vallecano. Desde entonces, quedó al margen mientras avanzaba en su recuperación. Además de su convocatoria para el partido de esta tarde, durante la semana se conoció que también fue citado a las fechas FIFA de la selección de Inglaterra.

El entrenador Álvaro Arbeloa confirmó su disponibilidad en la conferencia previa al partido. "Está disponible ahora, estará en la convocatoria mañana", expresó en la jornada del sábado. Sobre su posible participación, agregó: "Veremos si juega, creo que lo hará. Está disponible y tengo muchas ganas de verlo en el campo".

En este tiempo de ausencia, al cuerpo técnico no le quedó mas opciones que utilizar alternativas en su posición. Como consecuencia, se consolidó Thiago Pitarch, de 18 años, quien fue titular en todos los partidos de marzo. El español también participó en ambos encuentros de los octavos de final de la Champions League frente al Manchester City.

Arbeloa se refirió a esa situación y a la competencia interna en la plantilla. "Tener de vuelta a Bellingham es excelente y el hecho de que Thiago haya rendido a este nivel también es una gran noticia", sostuvo. El entrenador valoró el desafío que tiene por delante. "Me encantan estos problemas, es una bendición tener que elegir entre estos dos jugadores", indicó.

El técnico también planteó la opción de que ambos compartan minutos. "También pueden jugar juntos, no significa que porque vuelva Bellingham, Thiago tenga que dejar de jugar", explicó.

En paralelo, y no por eso menos importante, el equipo también cuenta con el regreso de Kylian Mbappé, quien volvió tras una lesión de rodilla. El delantero sumó minutos ingresando desde el banco en el partido de vuelta de la Champions.

Arbeloa se refirió al estado físico del francés. "Ya lo dije, el día que vuelve es porque está al 100%", afirmó. Además, destacó su rendimiento. "En Manchester vimos dos o tres jugadas suyas y en cada acción demostró que está en gran forma", señaló. Finalmente, remarcó su importancia dentro del equipo. "Tenemos máxima confianza, seguridad y entusiasmo por tener de vuelta a un jugador que marca la diferencia. Y al 100%", concluyó.