El Real Madrid confirma la situación médica de Fede Valverde tras el altercado con Tchouaméni

El Real Madrid envió dos comunicados casi de manera inmediata. Primero, confirmó que habrá sanción disciplinaria e investigación con Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. Y el segundo, sobr el estado físico del mediocampista uruguayo.

A través de la misiva, la Casa Blanca confirmó el golpe en la cabeza que sufrió su capitán y a consecuencia, el tiempo que se perderá.

Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico.



Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico.

Real Betis V Real Madrid - La Liga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Con esto, se confirma la baja de Valverde para El Clásico contra el Barcelona que definiría LaLiga. Sin embargo, también se podría perder los siguientes partidos:

vs Real Oviedo, jueves 14 de mayo.

vs Sevilla, domingo 17 de mayo.

vs Athletic Club, 24 de mayo.

Por lo tanto, se podría especular que el capitán del Real Madrid no terminará la temporada.