El Real Madrid lanza un comunicado oficial sobre la situación entre Valverde y Tchouaméni

Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni se vieron envueltos en un altercado durante dos entrenamientos consecutivos. Ahora, el Real Madrid se ve forzado a enviar un comunicado a la opinión pública sobre lo sucedido y sus posibles consecuencias.

La misiva enviada a través de sus redes sociales informa lo siguiente:

El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni.



El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes.

Comunicado Oficial — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 7, 2026

A pesar del comunicado, no hay una explicación oficial sobre lo sucedido. Es decir, si ambos si llegaron al extremo de los golpes y la hospitalización de Valverde quedan como reportes sin versión del club.

Las posibles sanciones pueden ser desde la suspensión de tres partidos hasta el despido disciplinario.

El Real Madrid, dentro de todo el caos, tiene que visitar el Spotify Camp Nou este domingo para enfrentar al Barcelona en El Clásico. Si no consiguen la victoria, los culés se coronarán como campeones de LaLiga enfrente de ellos.

Además, se espera que el futbolista uruguayo quede fuera de este partido por las lesiones recibidas en dicho altercado.