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Sports Illustrated

El Real Madrid continúa analizando a Rüdiger y su renovación

El central alemán negocia su continuidad mientras el club blanco evalúa su rendimiento y planifica posibles refuerzos en defensa.
Lucía Domínguez|
Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg
Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Europa Press Sports/GettyImages

Según reveló el periodista Matteo Moretto, la situación contractual de Antonio Rüdiger en el Real Madrid continúa en conversación entre el club y el entorno del jugador, aunque sin una decisión establecida.

A día de hoy, todo pareciera apuntar a la continuidad del defensor en el equipo, sin embargo, se evalúan diferentes aspectos antes de llegar a concretar un acuerdo definitivo dentro del entorno de la dirigencia blanca.

La condición física de Rüdiger, el factor clave

Una de las consideraciones de mayor peso en la negociación surge debido al estado físico del futbolista: el club evalúa el progreso de su rodilla debido al líquido acumulado que le generaba dolor e inflamación recurrente después disputar cada partido.

Debido a esto, y pese a ser una figura fundamental en la estructura defensiva del equipo, el cuerpo técnico y la dirigencia consideran necesario cuestionar la proyección a mediano y corto plazo del jugador; por eso se apunta a encontrar garantías que respalden la posible renovación contractual.

La planificación de opciones defensivas

Más allá de la continuidad del jugador alemán, el Real Madrid comienza a barajar las opciones en defensa para el próximo mercado de pases y las siguientes temporadas. La idea nace de la intención por aumentar la disputa por el puesto en la competencia interna del plantel.

FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRID
FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRID | PAUL ELLIS/GettyImages

En ese contexto, surgen nombres propios como el de Nico Schlotterbeck, actual jugador del Borussia Dortmund, e Ibrahima Konaté del Liverpool, con quién ya existieron unos primeros acercamientos informales.

De igual manera, la percepción desde el entorno de Rüdiger responde a la idea de una renovación que asegure su continuidad en el club, siempre y cuando se despeje el panorama desfavorable con respecto a su rodilla. El Real Madrid valora su experiencia, liderazgo y rendimiento en partidos importantes, pero mantiene una postura prudente con las dudas físicas.

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Lucía Domínguez
LUCÍA DOMÍNGUEZ

Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.

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