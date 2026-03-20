El Real Madrid continúa analizando a Rüdiger y su renovación

Según reveló el periodista Matteo Moretto, la situación contractual de Antonio Rüdiger en el Real Madrid continúa en conversación entre el club y el entorno del jugador, aunque sin una decisión establecida.

A día de hoy, todo pareciera apuntar a la continuidad del defensor en el equipo, sin embargo, se evalúan diferentes aspectos antes de llegar a concretar un acuerdo definitivo dentro del entorno de la dirigencia blanca.

🚨 @MatteMoretto: “Real Madrid are still in talks with Antonio Rüdiger’s representatives for a renewal.



RIGHT NOW, I’d say that he will STAY. Let’s see.” pic.twitter.com/7hYaNp3hTi — Madrid Xtra (@MadridXtra) March 19, 2026

La condición física de Rüdiger, el factor clave

Una de las consideraciones de mayor peso en la negociación surge debido al estado físico del futbolista: el club evalúa el progreso de su rodilla debido al líquido acumulado que le generaba dolor e inflamación recurrente después disputar cada partido.

Debido a esto, y pese a ser una figura fundamental en la estructura defensiva del equipo, el cuerpo técnico y la dirigencia consideran necesario cuestionar la proyección a mediano y corto plazo del jugador; por eso se apunta a encontrar garantías que respalden la posible renovación contractual.

La planificación de opciones defensivas

Más allá de la continuidad del jugador alemán, el Real Madrid comienza a barajar las opciones en defensa para el próximo mercado de pases y las siguientes temporadas. La idea nace de la intención por aumentar la disputa por el puesto en la competencia interna del plantel.

FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRID | PAUL ELLIS/GettyImages

En ese contexto, surgen nombres propios como el de Nico Schlotterbeck, actual jugador del Borussia Dortmund, e Ibrahima Konaté del Liverpool, con quién ya existieron unos primeros acercamientos informales.

De igual manera, la percepción desde el entorno de Rüdiger responde a la idea de una renovación que asegure su continuidad en el club, siempre y cuando se despeje el panorama desfavorable con respecto a su rodilla. El Real Madrid valora su experiencia, liderazgo y rendimiento en partidos importantes, pero mantiene una postura prudente con las dudas físicas.

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