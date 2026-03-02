La situación entre el Real Madrid y Kylian Mbappé es delicada. Tras múltiples reportes de molestias de futbolista con el staff médico y constantes problemas en su rodilla, el francés parece no tener claridad en su lesión.

Sin embargo, el club merengue, para intentar calmar a la afición y a la prensa, envió un comunicado en sus redes sociales y sitio web oficial.

Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo. Pendiente de evolución. Real Madrid

Esto confirma un par de cosas. Primero, que la lesión de Mbappé parece ser un esguince, cuestión que no tendría que preocupar. Empero, la segunda es que médicos franceses revisaron al delantero, que podría dar pie y dar el visto bueno a los reportes sobre la molestia de Kylian con el staff médico.

Aún se desconoce cuánto tiempo estará fuera el delantero galo de las canchas. El compromiso con mayor importancia en el futuro cercano son la ida y vuelta de los Octavos de Final de la Champions League ante el Manchester City.

Desde su llegada a la Casa Blanca, Mbappé se ha perdido ocho partidos por cuestiones de salud. Su mayor ausencia fue cuando no jugó por tres encuentros, en junio del 2025 por una gastroenteritis gripal.