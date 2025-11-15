Todavía no es oficial, pero distintos medios de comunicación reportan que está prácticamente cerrado un acuerdo entre el Real Madrid y el Olympique de Lyon para la cesión de Endrick a partir de enero.

El delantero brasileño de 19 años de edad no tiene muchas opciones de juego en el equipo de Xabi Alonso, por el protagonismo de Kylian Mbappé y la presencia de Gonzalo, por lo que se entiende que lo mejor es enviarlo a un club donde tenga más posibilidades de estar en el campo.

De acuerdo con el reporte del Diario AS, el acuerdo satisface a todas las partes y el destino en la Ligue 1 francesa fue el elegido por Endrick, a pesar de que se sonó con fuerza el interés del Chelsea por el joven atacante. En Lyon, que compite en la Europa League, buscan opciones para los problemas del uruguayo Satriano y la lesión de Fofana.

Para los líderes de LaLiga también hay beneficios. Mantener activo a Endrick le ayuda a los merengues a cuidar una inversión. El valor del sudamericano está ya por encima de los 50 millones de euros que pagaron por su fichaje hace dos años y no están renunciando a él: lo tendrán de regreso después de seis meses.

Real Madrid CF v Valencia CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Endrick apenas ha visto 11 minutos de juego en lo que va de esta temporada, pero los blancos cuentan con él para el futuro y no se plantean desprenderse de él en forma definitiva. El brasileño necesita mostrarse, porque tiene la aspiración de ser convocado por su selección para el Mundial de 2026.

De momento no se hará el anuncio oficial de su cesión al Olympique, porque es necesario esperar hasta el 1 de enero, que es cuando se abre el mercado de invierno. Se dice que una de las condiciones que ha puesto el Real Madrid es la posibilidad de recuperar a su jugador en caso de una lesión en su plantilla.

¿Cuánto pagó el Real Madrid por el fichaje de Endrick?

Recientemente el diario brasileño O Globo publicó algunas de las cláusulas en el contrato de compra-venta entre el Palmeiras y el Real Madrid por Endrick.

Sin contar impuestos y comisiones, en el Madrid pagaron 35 millones de euros, una cantidad que se ha ido incrementando. De acuerdo con la información que maneja O Globo entre los bonos que se estipulan están:

Pagos de 35.000 euros por cada gol, asistencia o penalti forzado

Por cada partido como titular (con al menos 45 minutos en cancha) 75.000 euros

Por quedar campeón de Liga medio millón de euros si Endrick es titular en 8 partidos y un millón si juega de inicio en 18

Por quedar campeón de la Champions, un millón de euros si Endrick juega 4 partidos en esa edición o dos millones si juega 8

Por ganar el Golden Boyel Madrid debe pagar al Palmeiras un millón de euros. Si está en el top 3 de la votación para la Bota de Oro o el The Best, un millón de euros, y si gana alguno de esos premios el monto asciende a dos millones de euros

Además, está establecido que estos bonos incluyen la temporada de 2030 y que el máximo de pagos por objetivos es de 25 millones de euros.