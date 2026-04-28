El Real Madrid define los jugadores que podrían dejar el equipo este verano

El Real Madrid ya trabaja en la planificación de la próxima temporada y apunta a renovar el plantel para abrir espacios a nuevas incorporaciones y potenciar el talento joven del equipo; la dirigencia entiende que el actual ciclo necesita ajustes, por lo que deberán desprenderse de varios futbolistas que no terminaron de consolidarse o cuyo rendimiento no justificó su continuidad.

Esta reestructuración no solo responde a lo deportivo, sino también a una cuestión económica. Liberar masa salarial y generar ingresos por ventas aparece como una prioridad para encarar futuras inversiones.

Seis nombres en la puerta de salida

Entre los principales candidatos a dejar el club figuran Raúl Asencio, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos y Fran García, a quienés se sumarían David Alaba y Dani Carvajala, cuyos contratos finalizan en junio de este año.

Eduardo Camavinga of Real Madrid CF greets the fans at the | SOPA Images/GettyImages

En el caso de Camavinga, su salida podría representar un ingreso sigificativo para el Madrid. Pese a su potencial, no logró una evolución sostenida que lo convierta en una pieza indiscutida del equipo para el entrenador Álvaro Arbeloa. Por su parte, Ceballos, nunca terminó de afianzarse y, con contrato próximo a vencer, su ciclo parece cumplido.

Alaba, en tanto, cierra una etapa marcada por un buen rendimiento al comienzo de la temporada pero un declive condicionado por las lesiones. Carvajal, figura indiscutida del club en la última decada, todavía podría recibir una oferta de renovación por un año más, aunque su continuidad no está garantizada.

Cesiones y operaciones estratégicas, con regresos que generan expectativa

La realidad es que el merengue también contempla movimientos de mercado más flexibles. Juveniles como Franco Mastantuono podrían ser cedidos a préstamo para sumar experiencia pero sin perder el control sobre su desarrollo deportivo. A su vez, la "nueva cara" del plantel podría nutrirse de la repatriación de futbolistas como, por ejemplo, Nico Paz, tras su paso por el Como 1907 de Italia, Endrick y Víctor Muñoz.

🚨 Real Madrid have until May 30 to trigger Nico Paz’s cut-price €9M buyback clause. 🇦🇷



The Como star fully expects the move to happen — leaving a long list of clubs frustrated, with many willing to pay significantly more for the playmaker. 💰



(Source: @DiarioAS) pic.twitter.com/uFgLobZkJS — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 27, 2026

La idea es evaluar a estos jóvenes dentro de la estructura principal antes de tomar decisiones definitivas, además de que cuyo futuro dependerá en gran medida del nuevo entrenador que tome el mando del Real Madrid. Así, el club buscará reinventarse sin perder competitividad, en un equilibrio delicado entre el presente y la proyección a largo plazo.

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