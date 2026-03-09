El Real Madrid define si Kylian Mbappé jugará la Champions ante Manchester City

El capitán de la selección de Francia, Kylian Mbappé, regresó este domingo a la capital de España para iniciar su particular cuenta regresiva para volver a la actividad oficial, primordialmente para tratar de participar en la ida de los octavos de final de la Champions League este miércoles ante el Manchester City, pero todo dependerá en función de las sensaciones que tenga en la rodilla izquierda tras estás últimas semanas de rehabilitación.

Mbappé ha completado una parte de su recuperación en París, donde visitó a un médico especialista en lesiones de rodilla, el francés Bertrand Sonnery-Cottet. Su diagnóstico validó el del Real Madrid, que publicó un parte médico el pasado lunes en el que volvió a señalar que el delantero sufre un "esguince en la rodilla izquierda".

El jugador merengue se vio obligado a parar por los dolores de una lesión que se produjo el 7 de diciembre y de la que no se recuperó bien, por lo que su mira ha estado fija en el 11 de marzo donde espera tener acción.

Este lunes se define si Kylian podrá jugar ante el Manchester City

Mbappé espera recuperarse al 100% para volver a jugar | Europa Press Sports/GettyImages

Este domingo Mbappé completó su última sesión de trabajo en Francia antes de regresar a Madrid, pues de acuerdo con EFE, el lunes a primera hora de la mañana estará en la ciudad deportiva de Valdebebas y pasará una revisión médica para decidir el camino a seguir.

Su evolución ha sido positiva y será el lunes cuando se decidirá si es conveniente tener unos minutos en cancha o extender su recuperación con trabajo entre el gimnasio, la piscina y la fisioterapia en camilla, por lo que no queda descartado hasta que se decida la contrario.

No obstante, se espera que Mbappé regrese cuando se encuentre al 100% y no haya la necesidad de que juegue con malestar evitando una recaída o que juegue con molestias.

