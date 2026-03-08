El Real Madrid descarta a Rodri y analiza nuevas opciones

A pesar de las versiones que circularon en las últimas semanas, el Real Madrid no tiene intención de fichar a Rodri en el próximo mercado de pases. El mediocampista del Manchester City, ganador del Balón de Oro 2024, volvió a ser vinculado con el club blanco en la previa del cruce entre ambos equipos por los octavos de final de la UEFA Champions League.

Sin embargo, desde la dirigencia madridista reiteraron que el internacional español no forma parte de su planificación deportiva. No es la primera vez que ocurre: el verano pasado ya habían surgido rumores similares y la postura del club fue exactamente la misma.

El mediocampista de 29 años tiene contrato con el City hasta junio de 2027, lo que además hace que cualquier negociación sea compleja desde lo económico.

Manchester City v Nottingham Forest - Premier League | MB Media/GettyImages

Un regreso especial al Bernabéu

El duelo europeo tendrá un condimento particular para Rodri. El futbolista regresará al Santiago Bernabéu con un estatus diferente: será su primera aparición allí como ganador del Balón de Oro.

El volante no pudo jugar en ese estadio inmediatamente después de recibir el galardón debido a una lesión, por lo que este encuentro tendrá un significado especial en su calendario personal.

En lo deportivo, el mediocampista continúa siendo una pieza fundamental en el esquema de Pep Guardiola. Durante la temporada disputó 24 partidos en todas las competiciones, incluyendo una extensa racha de encuentros consecutivos en la Premier League.

Su influencia en el juego del City y su regularidad explican por qué su nombre suele aparecer en rumores vinculados a los grandes clubes europeos.

Los mediocampistas que sí sigue el Real Madrid

Mientras descarta a Rodri, el Real Madrid mantiene su mirada en otras alternativas para reforzar la mitad de la cancha. Entre los futbolistas que aparecen en la lista de seguimiento del club destacan tres nombres jóvenes y con proyección internacional.

Uno de ellos es Adam Wharton, mediocampista del Crystal Palace que se consolidó en la Premier League gracias a su capacidad para organizar el juego desde atrás.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Real Madrid have 3 midfield options on their radar and Rodri is not one of them:



• Adam Wharton

• Kees Smit

• Vitinha.



— @diarioas pic.twitter.com/Mn1H8pq8ZB — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 8, 2026

También figura Kees Smit, una de las promesas del AZ Alkmaar, cuyo crecimiento en el fútbol neerlandés despertó el interés de varios clubes importantes de Europa.

El tercer nombre es Vitinha, actual jugador del Paris Saint-Germain, valorado por su dinamismo y capacidad para manejar los tiempos del mediocampo.

La directiva merengue considera que todavía tiene margen para analizar el mercado con calma. La intención es encontrar un perfil que encaje con la estrategia deportiva del club a largo plazo, manteniendo la política de incorporar futbolistas con proyección y margen de crecimiento.