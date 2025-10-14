El Real Madrid, el Arsenal y el Manchester City luchan por una estrella alemana en ascenso

El Real Madrid, el Arsenal y el Manchester City han mostrado interés en fichar al nuevo internacional alemán Nathaniel Brown.

El jugador de 22 años de edad, de padre estadounidense y madre alemana, ha desarrollado toda su vida y su carrera en Europa, graduándose en la cantera del 1.FC Núremberg antes de incorporarse al Eintracht Frankfurt en 2023.

Tras pasar la segunda mitad de la temporada 2023/24 cedido de nuevo en el Núremberg para asegurarse un puesto regular en el primer equipo, Brown se ha consolidado como titular en el Eintracht Frankfurt, y sus actuaciones han llamado la atención del seleccionador nacional, Julian Nagelsmann.

Convocado por primera vez para los partidos internacionales de octubre, Brown debutó con Alemania en la cómoda victoria por 4-0 sobre Luxemburgo, pero ahora son sus posibles actividades fuera de la cancha las que podrían dar que hablar.

La velocidad de Brown llama la atención de los grandes clubes

Las condiciones de Nathaniel Brown deslumbran a grandes clubes europeos | Alexander Hassenstein/GettyImages

La publicación alemana BILD informó que Brown se ha ganado un lugar en el radar del Real Madrid, el Arsenal y el Manchester City, equipos que se espera que compitan por importantes título nacionales y europeos.

La electrizante velocidad de Brown se considera un factor clave que lo convierte en una propuesta atractiva (ha alcanzado la impresionante velocidad de 34,7 km/h esta temporada), mientras que también destaca por su dominio de la posición y su inteligencia defensiva. Se dice que el AC Milan incluso le presentó una oferta en verano, pero Brown rechazó las propuestas del club siete veces campeón de la Champions League.

De hecho, se dice que Brown está totalmente centrado en su futuro con el Eintracht Frankfurt y en entrar en la convocatoria de Nagelsmann para el próximo Mundial de 2026.

Si en el futuro se concretara una venta, se utilizaría como punto de referencia la elevada cláusula de rescisión de Brown, de 60 millones de euros (69,3 millones de dólares), una cantidad de dinero significativa pero que no es exagerada tras las ventas de Hugo Ekitiké al Liverpool (por 80 millones de euros, que podría ascender a 95 millones) y de Omar Marmoush al Manchester City (75 millones de euros) durante el año pasado.

¿Tendría Brown un lugar en el Real Madrid, el Arsenal o el Manchester City?

Los problemas de lesiones de Ferland Mendy están bien documentados | Soccrates Images/GettyImages

Brown sin duda tiene el talento para competir en el máximo nivel y actualmente juega en la Champions League con el Eintracht de Frankfurt. Ha visto resultados muy diversos en los dos partidos disputados durante esta fase liguera: una contundente victoria por 5-1 sobre el Galatasaray fue seguida por una goleada igualmente contundente por 5-1 a manos del Atlético de Madrid.

Está por verse si puede tener tantos minutos como ahora, pero al Real Madrid y al City, al menos en teoría, les vendría bien otra opción en el lateral izquierdo. Ferland Mendy y Fran García son opciones estables, aunque poco espectaculares, para el técnico de los merengues Xabi Alonso; mientras que el Manchester City de Pep Guardiola ha apostado por Nico O'Reilly, centrocampista de profesión, como lateral izquierdo por necesidad en ocasiones (por lesiones, principalmente), pero también por decisión propia en otras, lo que indica la falta de profundidad.

El Arsenal parece estar bien equipado, con Riccardo Calafiori como opción titular y Myles Lewis-Skelly como suplente para 2025/26, pero Mikel Arteta no ha tenido reparos en asegurarse de tener una cobertura de primera calidad en abundancia para la mayoría de las posiciones, una estrategia que parece estar dando sus frutos ya que los Gunners encabezan la tabla de la Premier League después de los primeros intercambios de la temporada.