Muy pronto David Alaba tendrá que tomar una decisión clave en su carrera. El defensa austríaco del Real Madrid acaba de recuperarse de una nueva lesión, esta vez una dolencia muscular, mientras se acerca el momento de definir el rumbo.

Con de 33 años de edad, el contrato de Alaba con el Madrid terminará en junio y la incertidumbre le rodea. Hay dudas sobre su continuidad con los líderes de LaLiga, a quienes se sumó en 2021 proveniente del Bayern de Múnich y causó un impacto inmediato que lo llevó a ser protagonista en varias conquistas, incluyendo las de Champions League.

Los problemas físicos lo han limitado desde 2023, cuando tuvo una rotura del ligamento cruzado y las consecuencias de esa lesión lehan quitaado tiempo de juego y han terminado por condicionar su permanencia. En el mejor de los casos, sabe que el Real Madrid sólo le ofrecería una renovación de un año, pero para obtenerla está obligado a demostrar que está en buenas condiciones.

A este escenario se suma un nuevo elemento: el agente de Alaba, Pini Zahavi, tiene fuertes conexiones con equipos de Medio Oriente. Por eso tiene sentido que circulen rumores de que han llegado ofertas desde esas tierras para el defensor.

¿Cuándo se conocerá el desenlace?

🚨 After five years in a white shirt, David Alaba is set to leave Real Madrid once he becomes a free agent at the end of the season.



His honours at the club:



🏆🏆 La Liga

🏆 Copa del Rey

🏆 Supercopa de España

🏆🏆 Champions League

🏆 UEFA Super League

🏆 FIFA Club World Cup… pic.twitter.com/ud0AJ8BvxJ — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 22, 2025

Una publicación del diario AS da luces sobre el tiempo que puede pasar para que se produzcan noticias sobre Alaba. Se sabe que el Real Madrid no tiene prisa por tomar una decisión y que el austríaco esperará una llamado del club blanco antes de moverse en otra dirección, por lo que todo apunta a que el desenlace llegará en el mercado de fichajes del verano.

“Alaba espera que en un par de meses pueda plantearse ya una decisión sobre su futuro. Con todo, sigue a expensas de esa llamada del Real Madrid para analizar su situación”, dice una nota del medio español. “La entidad espera al transcurso del ejercicio para tomar una decisión con él y con Rüdiger, que está en una situación parecida”.

De momento, Alaba –que viajó con su selección- ha jugado en muy pocos partidos de esta temporada: el choque de Champions League contra el Almaty, medio tiempo ante el Getafe en Liga, y breves apariciones contra la Real Sociedad y el Levante. Antes, en el Mundial de Clubes, Xabi Alonso lo estuvo probando como mediocentro. Ahora mismo está ante una encrucijada y será su salud (y sus propias aspiraciones profesionales) lo que determine sus próximos pasos.