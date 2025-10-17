El Real Madrid espera ofertas por su 'activo más codiciado' este invierno

El Real Madrid anticipa una avalancha de ofertas por Gonzalo García, la estrella revelación del Mundial de Clubes de la FIFA, una vez que se abra el mercado de fichajes de enero.

Según MARCA, el Real Madrid sabe que las ofertas llegarán en masa este invierno por su "valor más codiciado", cuyo valor se estima en 15 millones de euros (17,5 millones de dólares). Los clubes que no lograron fichar a García este verano volverán a competir por su fichaje en enero.

García se dio a conocer en Estados Unidos este verano, cuando pasó repentinamente de ser una esperanza para el Real Madrid Castilla a titular ante la ausencia de Kylian Mbappé. El jugador de 21 años anotó cuatro goles y dio una asistencia en el Mundial de Clubes, llevándose a casa la Bota de Oro de la competición.

Paris Saint-Germain v Real Madrid CF: Semi Final - FIFA Club World Cup 2025 | Jean Catuffe/GettyImages

Aunque García solo ha podido jugar unos pocos minutos desde el regreso de Mbappé tras su enfermedad, su impresionante racha con Xabi Alonso le ha hecho despertar el interés de clubes de toda Europa.

El Real Madrid debe afrontar el dilema de García y Endrick

La reciente ampliación de contrato del delantero con el Real Madrid, que le aseguró su futuro con la camiseta blanca hasta 2030, deja al club confiado en la lealtad de García a su club de la infancia ante el creciente interés.



Si el Real Madrid ignora cualquier oferta por García, el gigante español podría inclinarse más por ceder a Endrick. El internacional brasileño aún no ha jugado un solo minuto esta temporada y está en la cola de la jerarquía de Alonso.



Real Madrid CF v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports | Florencia Tan Jun/GettyImages

Con Mbappé como titular en todos los partidos de la temporada 2025-26, los minutos de juego para los delanteros suplentes del Real Madrid son limitados. La trayectoria de García en el Mundial de Clubes y con la selección española sub-21 lo ha convertido en el favorito para Alonso, disputando seis partidos esta temporada mientras Endrick permanece en el banquillo.



A pesar de haber recibido el dorsal número 9, el brasileño aún no ha demostrado su valía a su nuevo entrenador. Informes recientes indican que Endrick está dispuesto a dejar la capital española una vez que se abra el mercado de fichajes de enero en busca de más minutos.



García, entonces, sería el suplente indiscutible de Mbappé y podría seguir elevando su valor en el club más grande del mundo.



