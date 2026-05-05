El Real Madrid está en alerta por un episodio entre Mbappé y un miembro del cuerpo técnico

Según reveló The Athletic, durante una práctica de fútbol reducido, el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé protagonizó una fuerte discusión con un integrante del cuerpo técnico de Álvaro Arbeloa, que en ese ejercicio cumplía funciones de asistente de línea.

Todo se originó cuando el colaborador sancionó una posición adelantada del delantero francés en una jugada y la reacción del futbolista fue inmediata; respondió con evidente enojo y, de acuerdo con distintas versiones surgidas desde el entorno del club, utilizó expresiones ofensivas que soprendieron a varios de los presentes.

🚨 CONFIRMED: Kylian Mbappé was involved in a HEATED ARGUMENT with a member from Arbeloa’s staff. It happened during a training exercise.



Sources said Mbappé spoke ANGRILY and in INSULTING terms towards the staff member, who was acting as an assistant referee on the sidelines of… pic.twitter.com/mW77POFibF — Madrid Zone (@theMadridZone) May 5, 2026

Dentro de la institución entienden que el hecho impactó más por el contexto que por la discusión en sí, por lo que se generó cierta incomodidad en el campo de entrenamiento y dejó un ambiente bastante cargado durante el resto de la jornada en la ciudad deportiva.

El malestar puertas adentro

En privado, varias voces cuestionaron no solo la reacción del futbolista, sino también la ausencia de una respuesta más firme por parte de la dirigencia, siendo que el altercado involucró a un miembro de la estructura formativa que conecta a la cantera con el plantel profesional; y esa línea de trabajo es uno de los pilares institucionales más fundamentales del club.

Real Madrid Training Session | David S. Bustamante/GettyImages

La polémica estalla en un momento especialmente delicado para el conjunto merengue, tras la eliminación de la UEFA Champions League y el título de LaLiga aún en definición. Ahora, el próximo fin de semana, el Real Madrid visitará al FC Barcelona en un clásico que puede resultar determinante para la pelea por el campeonato.

En Valdebebas saben que el equipo necesita concentración absoluta y los diferentes episodios vinculados a la actitud de Kylian Mbappé, lejos de apagarse, vuelve a instalar preguntas en el momento menos oportuno. Más allá de sus números, este tipo de situaciones alimenta las especulaciones sobre cómo sostener el equilibrio de un vestuario repleto de figuras.

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