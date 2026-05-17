Las noticias del Real Madrid en las últimas semanas quedaron lejos de ser estrictamente deportivas. Ahora conviven fútbol e internas de vestuario. En la previa del partido frente al Sevilla, el plantel realizó la última práctica en Valdebebas con acceso permitido para la prensa y lo que se pensó como una buena idea para despejar rumores de conflictos, no hizo más que reavivarlos.

Federico Valverde volvió a entrenarse junto al resto de sus compañeros luego de varios días apartado a raíz del golpe que sufrió en la cabeza luego de una discusión con Aurélien Tchoaméni. Su presencia es una noticia positiva para Álvaro Arbeloa pensando en el cierre de LaLiga, aunque la distribución del plantel durante distintos ejercicios culminó en comentarios de los medios alrededor del vínculo entre el uruguayo y el francés, con quien progragonizó la pelea semanas atrás.

Durante buena parte de la sesión, el plantel estuvo dividido en dos grupos. De un lado trabajaron Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga, Thibaut Courtois, Jude Bellingham y el propio Tchouaméni. Del otro aparecieron Valverde, Dani Carvajal, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Brahim Díaz y Dean Huijsen.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Real Madrid's training session prior to their matchup against Sevilla today showed us something:



The team trained in two different groups, with Fede Valverde and Aurelien Tchouameni being in different groups.



Tchouameni's group included figures like Mbappé,… pic.twitter.com/fxHrMZpLvw — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 17, 2026

AS tituló "Una imagen vale más que mil palabras" al referirse al entrenamiento abierto. Según la publicación, en cada ejercicio quedaron diferenciados el grupo encabezado por futbolistas franceses y otro integrado por jugadores españoles junto a Valverde.

Dentro del trabajo programado por el cuerpo técnico, los jugadores comenzaron con activaciones y tareas vinculadas a reacción. Luego realizaron ejercicios de posesión y finalizaron la jornada con un partido reducido y definiciones frente al arco. El club también informó que Valverde completó una parte de la práctica junto al grupo principal.

En cuanto a los ausentes, Andriy Lunin continúa afectado por un cuadro vírico. Ferland Mendy, Éder Militao, Arda Güler y Rodrygo siguen enfocados en sus respectivos procesos de recuperación y quedaron fuera de la convocatoria para viajar a Andalucía.

El Merengue llegará al Sánchez-Pizjuán luego del triunfo frente al Real Oviedo por 2-0 y buscará cerrar la temporada de liga con dos victorias. El Sevilla, ubicado en la duodécima posición, necesita sumar para asegurar la permanencia matemática en primera división.