El Real Madrid hace oficial la sanción para Valverde y Tchouaméni

Días de caos en la previa del Clásico para el Real Madrid. Después de múltiples reportes sobre altercados, peleas en los vestidores y filtraciones de información, el club intenta dar por terminado el asunto con un comunicado de prensa.

A través de sus redes sociales, la Casa Blanca informó que ya hay una resolución sobre el altercado entre Tchouaméni y Valverde.

El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que motivaron la apertura en el día de ayer de un expediente disciplinario a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, ambos han comparecido hoy ante el instructor del expediente.



Durante dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos.



Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna.



Ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes.

🚨 BREAKING: Aurelien Tchouameni and Fede Valverde have been FINED for €1M total by Real Madrid, €500k each.



NO sporting measures against the two players after they apologised. 🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/jUudpjoZOH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2026

Con esto, se termina la especulación sobre supuestas suspensiones de partidos para ambos jugadores. Sin embargo, cabe recordar que Valverde quedará fuera de El Clásico contra el Barcelona por el traumatismo que sufrió en la cabeza durante el altercado.

El Real Madrid enfrentará a su máximo rival este domingo. En caso de no conseguir la victoria, tendrán que ver a los culés coronarse como campeones de LaLiga.

Mourinho, en el horizonte

Mientras tanto, también se está especulando fuertemente con quién será el próximo entrenador merengue. Los días de Arbeloa parecen estar contados y solo es cuestión de tiempo para que deje su cargo.



En las últimas horas, los rumores en torno a un regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid cobraron forma.



¿Será el portugués el futuro entrenador blanco?