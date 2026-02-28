El Real Madrid insiste por Vitinha, pero el PSG se mantiene firme

Aunque a Vitinha le seduce la posibilidad de vestir la camiseta del Real Madrid, la operación enfrenta un muro casi infranqueable: Nasser Al-Khelaifi no tiene intención de dejarlo salir. El mediocampista portugués valora el salto al Santiago Bernabéu como un paso natural en su carrera, pero en París el mensaje es claro y contundente. No habrá facilidades. No esta vez.

La salida de Kylian Mbappé rumbo a Madrid dejó una herida abierta en el Paris Saint-Germain. Más allá del impacto deportivo, el golpe fue simbólico. Perder a su máxima figura y verla triunfar en la capital española alteró el equilibrio entre dos potencias que compiten dentro y fuera del campo. Al-Khelaifi tomó nota de lo ocurrido y no está dispuesto a repetir la historia.

🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Even though Vitinha likes the idea of playing for Real Madrid, it is extremely unlikely that Nasser Al-Khelaifi would let go of him.



After missing Kylian Mbappé to Madrid, he is determined not to strengthen the Spanish giants again.



Allowing another… pic.twitter.com/yf66V1bKR8 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 28, 2026

Vitinha se ha convertido en una pieza esencial del proyecto parisino. Su capacidad para manejar los tiempos, filtrar balones y sostener la estructura en partidos de máxima exigencia lo colocan como un activo estratégico. Permitir que otro futbolista determinante aterrice en el Real Madrid sería interpretado como una concesión inadmisible. No solo reforzaría al rival; enviaría un mensaje de debilidad institucional que el club francés quiere evitar a toda costa.

En los despachos del Parque de los Príncipes entienden que las relaciones entre clubes grandes también se juegan en el terreno político. Cada negociación marca territorio. Cada decisión construye o resta autoridad. Por eso, aunque el interés exista y el jugador no vea con malos ojos el cambio, la postura del PSG es firme: Vitinha no está en venta.

El Real Madrid, acostumbrado a concretar movimientos estratégicos en momentos clave, observa con paciencia. Sin embargo, esta vez no depende solo del deseo del futbolista ni del poder económico. Depende de una voluntad que, por ahora, parece inamovible. Y en esta partida, Al-Khelaifi no quiere volver a ceder ni un centímetro.

