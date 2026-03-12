El Real Madrid lo espera: ¿llega a tiempo Mbappé para jugar frente al Elche?

El Real Madrid está tratando de ingeniárselas sin Kylian Mbappé: el francés sufre una lesión en una de sus rodillas y su mente parece estar más centrada en el Mundial 2026 que en su presente en el Merengue, con una temporada que empieza a entrar en la recta final.

Según informó El Mundo, el francés está descartado para enfrentar al Elche por LaLiga y es duda para medirse contra el Manchester City en la vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League.

Real Madrid CF Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 | Antonio Villalba/GettyImages

En la rueda de prensa previa al partido ante el City, Arbeloa se refirió a la recuperación del galo: "Está mucho mejor, pero hay que ir día a día. Ha vuelto con grandes sensaciones. Y poco a poco. Seguimos su evolución día a día, y esta semana ha sido muy positiva. Ha vuelto con sensaciones mucho mejores, se siente mejor cada día, así que esperamos su regreso muy pronto".

Tras la buena presentación frente a los de Guardiola y la necesidad de sumar de a tres en LaLiga para presionar al FC Barcelona, el Real Madrid podría presentar un once bastante similar que el que jugó el pasado miércoles para enfrentarse al Elche en el Bernabéu.

Arbeloa también pierde a Mendy

Real Madrid CF Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 | Eurasia Sport Images/GettyImages

El lateral izquierdo sufrió una lesión muscular en el isquiotibial derecho y estará al menos una semana de baja, catapultando a Fran García a la titularidad y apurando la rehabilitación de Álvaro Carreras, que también arrastra problemas musculares.

“Está tocado, sí. No tiene buena pinta, le agradezco es esfuerzo, corríamos un riesgo poniéndole dos partidos seguidos tras tanto tiempo parado. Asumí el riesgo y se lo agradezco. Es una maravilla poder entrenarle”, dijo el entrenador nacido en Salamanca en la rueda de prensa posterior al 3-0 a favor contra el Manchester City en la ida de octavos de la UEFA Champions League.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP