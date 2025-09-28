El Real Madrid pierde a Carvajal por un mes y respira con Militão tras el derbi

El Real Madrid salió muy tocado del derbi madrileño disputado en el Cívitas Metropolitano, no solo en lo futbolístico tras el doloroso 5-2 encajado frente al Atlético, sino también en lo físico. Las pruebas médicas realizadas esta mañana confirmaron que Dani Carvajal sufre una lesión en el sóleo que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante, al menos, cuatro semanas. Una baja sensible para Xabi Alonso, que ve cómo pierde a uno de sus hombres más fiables en defensa en un tramo clave de la temporada.

Carvajal venía siendo titular indiscutible y capitán en muchos encuentros, pero esta nueva lesión obliga al técnico vasco a recomponer su zaga. El problema se agrava si se tiene en cuenta que el lateral derecho ya estaba mermado tras la ausencia de Trent Alexander-Arnold, otro de los refuerzos de esta campaña que continúa en la enfermería.

En contraste, hay buenas noticias con Éder Militão. El central brasileño, que encendió las alarmas al retirarse con molestias, no sufre una lesión de gravedad y se espera que pueda reincorporarse a los entrenamientos en los próximos días. Su presencia será fundamental para dar solidez a una defensa que se mostró muy frágil frente al Atlético.

El calendario no da tregua: Champions League a la vuelta de la esquina y compromisos ligueros de máxima exigencia. La ausencia de Carvajal será un reto que pondrá a prueba la profundidad de la plantilla blanca y la capacidad de Xabi para encontrar soluciones inmediatas.