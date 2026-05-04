Este lunes, el parte médico oficial del Real Madrid confirmó que Ferland Mnedy sufrió una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha y quedó a la espera de evolución, aunque todo indica que no volverá a jugar en lo que resta de la temporada.

🚨 BREAKING: Ferland Mendy will be out until the end of the season with an injury.



He’s expected to be out for five months with surgery to follow, reports Cope. pic.twitter.com/njFKUDQ1hk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2026

En la victoria por 0-2 frente al Espanyol, el defensor francés apenas pudo estar diez minutos en cancha en el RCDE Stadium antes de pedir el cambio. Sus gestos al salir, con ayuda del cuerpo médico, dejaron en evidencia que no se trataba de una molestia menor y, horas después, los estudios terminaron por confirmar un nuevo contratiempo físico en un futbolista que no logra encontrar continuidad en LaLiga.

Otra baja que complica los planes

En el entorno del club ya analizan junto al jugador cuál será el tratamiento más conveniente a seguir para su rehabilitación. La posibilidad de una intervención quirúrgica aparece como una alternativa concreta y, de confirmarmo, los plazos de recuperación podrían extenderse al rededor de cinco meses.

FBL-ESP-LIGA-ESPANYOL-REAL MADRID | JOSEP LAGO/GettyImages

Ahora, la realidad es que temporada del lateral estuvo atravesada de principio a fin por problemas físicos. Después de la rotura del tendón proximal del recto anterior en el cuádriceps derecho sufrida en la final de la Copa de la campaña pasada, que requirió quirófano y lo tuvo siete meses marginado de la actividad deportiva, recién pudo volver a tener minutos oficiales el 26 de noviembre, en la visita del Madrid a Atenas por la Champions League.

Desde entonces, su participación fue muy reducida y apenas disputó nueve partidos y acumuló 448 minutos en cancha; un registro demasiado corto para un jugador que, cuando logró encadenar partidos, volvió a demostrar su valor competitivo. Sin embargo, otra vez el físico le puso un límite y esta es, oficialmente, la cuarta lesión que sufre esta temporada.