El Real Madrid planea una reconstrucción total y nueve futbolistas podrían irse este verano

Luego de una temporada marcada por irregularidades futbolísticas, lesiones y tensiones dentro del vestuario, la dirigencia del Real Madrid, encabezada por Florentino Pérez, considera que llegó el momento de modificar buena parte de la estructura deportiva y del plantel para iniciar un nuevo ciclo competitivo.

La lista de posibles salidas incluye figuras de renombre y otros futbolistas que no lograron consolidarse a lo largo de la campaña. Entre los casos más avanzados aparecen David Alaba y Dani Carvajal, dos referentes que podrían cerrar su etapa en el club después de varios años de éxitos y un desgaste físico cada vez más evidente.

🚨 BREAKING: 9 players are LIKELY to leave Real Madrid this summer:



- Alaba: leaving.

- Carvajal: leaving.

- Camavinga: the club wants to sell.

- Lunin: the club wants to sell.

- Ceballos: the club wants to sell.

- Fran Garcia: the club wanted to sell, but there are doubts now… pic.twitter.com/VMqrwasviE — Madrid Zone (@theMadridZone) May 12, 2026

En la mitad de la cancha, el nombre que más sorpende es el de Eduardo Camavinga. El francés llegó como una de las grandes apuestas a futuro del fútbol europeo, pero su evolución perdió impulso en las últimas temporadas y dentro del club creen que una venta importante podría beneficiar tanto al jugador como a la institución.

Defensa nueva y dudas de último momento

Fran García parecía tener un pie afuera por la intención de reforzar el lateral izquierdo con nuevos nombres, aunque la lesión de Ferland Mendy frenó momentáneamente cualquier decisión definitiva.

Algo parecido pasa con Raúl Asencio, apuntado por ciertas actuaciones irregulares y situaciones extrafutbolísticas que generaron preocupación puertas adentro. Sin embargo, las dudas físicas en torno al rendimiento de Éder Militão obligan al club a analizar con más calma la organización defensiva antes de ejecutar nuevas ventas.

Además, Andriy Lunin y Dani Ceballos también aparecen entre los jugadores transferibles en una política que prioriza futbolistas con impacto inmediato y regularidad competitiva.

Jóvenes cedidos y nuevos regresos

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

La planificación deportiva no solo contempla ventas, el club también evalúa ceder a varios juveniles para garantizarles continuidad. Entre ellos aparecen Gonzalo García y el argentino Franco Mastantuono, que sería cedido a préstamo para sumar experiencia antes de definir su lugar definitivo en el proyecto deportivo.

La idea es construir un plantel más corto, competitivo y dinámico, acompañado por la llegada de un defensor central de jerarquía y un mediocampista creativo; la intención es devolverle al equipo la intensidad y la autoridad que perdió en los momentos más decisivos de la última temporada.

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